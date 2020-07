Nelu Tătaru: Acum se consumă boala celor care au refuzat internarea. Urmează două săptămâni grele

”Sunt două săptămâni grele în care vom avea o creștere a numărului de cazuri. (...) Dacă respectăm regulile, putem vorbi peste două-trei săptămâni de o aplatizare și de o scădere a numărului de cazuri. Dacă nu vom respecta regulile, ne așteptăm la o creștere relativă, progresivă pe care sistemul sanitar se va strădui să o gestioneze”, a avertizat Tătaru.

Ministrul a subliniat că, în prezent, ”se consumă boala acelor aproape 4.000 de pacienţi care au refuzat internarea sau au solicitat externarea în cele aproape trei săptămâni.”

”Suntem într-o recrudescență cu o creștere a numărului de cazuri de opt săptămâni. Din prima săptămână a lunii iunie, când ajunsesem la 120-130 de cazuri noi, a urmat o creștere. În toată această perioadă am avut măsuri de relaxare, am avut de pe 3 iulie până pe 21 și lipsa unui cadru legislativ, a unor pârghii pentru a putea gestiona. Începând cu 23 iulie am reluat această muncă titanică de identificare, diagnosticare, izolare, carantinare sau izolare la domiciliu (...) Rămâne ca noi, ca sistem sanitar, ca Minister, ca guvern, să adaptăm unităţile sanitare pe care le avem, paturile de terapie intensivă, aparatura, la numărul care în fiecare zi îl vedem ca şi terapie intensivă, ca şi adresabilitate la unităţile de primiri urgenţe”, a declarat Tătaru.

Ministrul a mai spus că autoritățile adaptează unităţile medicale din judeţele limitrofe şi din judeţele aflate la distanţă pentru a putea acoperi necesarul atât de paturi de terapie intensivă, ventilatoare,cât şi de spitale suport COVID.

”Ventilatoare avem, s-au şi adaptat la spitalele modulare pe care le avem, avem obţinut aviz pentru acel spital pe care-l avem în Chitila, se operaţionalizează astăzi primele 100 de paturi, se vor operaţionaliza tot în zilele următoare şi 100 din cele 500 de paturi din spitalul modular ce ţine de Victor Babeş din Pipera, avem spitalul Elias cu acel spital din incintă, tot spital modular care este operaţional în acest moment şi avem şi unităţile mobile de terapie intensivă pe care în acest moment le avem trimise către Piteşti, Prahova, Galaţi şi Timişoara. Noi adaptăm aceste unităţi mobile, după cum ştiţi, avem nişte judeţe care în acest moment au o creştere ridicată: Dâmboviţa, Argeş, Prahova, Braşov, Galaţi şi municipiul Bucureşti”, a conchis Tătaru.