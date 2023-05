Patrick Mouratoglou a reacționat la o zi după revolta Simonei Halep în urma noii acuzații anunțate de ITIA, de „neregularități” ale pașaportului biologic. Acesta acuză agenția de hărțuire și cere să nu mai amâne judecarea cazului Simonei Halep.

„Agenția Internațională de Integritate a Tenisului confirmă că Simona Halep a fost acuzată cu o nouă și separată încălcare a Programului Anti-Doping, în legătură cu iregularități apărute în pașaportul său biologic. Doamna Halep a fost suspendată provizoriu din 22 octombrie 2022, ca urmare a unui test pozitiv la Roxadustat de la US Open.

Acuzația suplimentară pentru o iregularitate în pașaportul biologic a fost bazată pe evaluarea profilului doamnei Halep de către un complet independent de experți. Acuzația este separată și adăugată celei deja existente, pentru Roxadustat, care a dus la suspendarea provizorie inițială”, potrvit comunicatului de vineri seară al ITIA.

„În primul rând, vreau să spun că am plănuit să stau departe de orice comentariu public în privința cazului Simonei Halep. Chiar am crezut că ITIA va efectua o investigație dreaptă și că va stabili adevărul. Faptul că acum nu mai cred același lucru este deranjant și m-a făcut să scriu, în sfârșit, aceste rânduri.

Am avut norocul să o întâlnesc pe Simona Halep în aprilie 2022. Am muncit din greu din acel moment. Vreau să spun câteva cuvinte despre ea, pentru cei care n-au întâlnit-o: am descoperit în Simona un caracter rar.

