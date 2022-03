Cel mai cunoscut site-ul de tip enciclopedie open source din lume este acuzat de „diseminare ilegală" a unor informații despre armata rusă, victimele civile ucrainene și operațiunile bancare ale Moscovei.

Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine in 2022” because of “illegally disseminated information” about Russian military and Ukrainian civilian casualties, as well as bank runs pic.twitter.com/ZsI7iv3b9s