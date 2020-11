Monica Anisie a împărțit tablete pentru copiii din Teleorman - VIDEO

”Toți copIii au dreptul la educație, toți copiii trebuie să primească aceste tablete. Mai devreme, am avut o ședință operativă la Inspectoratul Școlar, am vorbit cu inspectorii din cadrul Inspectoratului Școlar și am stabilit că, pe lângă aceste tablete pe care guvernul României, guvernul Orban, le-a atribuit județului Teleorman, deci pe lângă acest program guvernamental, programul ”Școala de acasă”, să se realizeze și alte achiziții pe fonduri europene. Astăzi, 6.010 tablete vor ajunge la copiii care au nevoie de ele pentru a continua învățarea în sistem online. 62.420 de tablete au fost deja distribuite în județe. Urmează până la 82.000 să fie distribuite săptămâna viitoare”, a anunțat ministrul Educației.

În Teleorman, 132 de școli funcționează în sistemul online, iar 147, în sistemul hibrid. La nivel național, numărul unităților de învățământ care au intrat în scenariul roțu depășește 4.000.