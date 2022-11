Scenele unice în România s-au petrecut la Spitalul Județean din Mehedinți, acolo unde cei trei social-democrați - Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și Alexandru Rafila - au mers în vizită. Bărbatul a spus că a cerut o ambulanţă pentru soacra lui care a fost externată, pentru că este pe moarte. Numai că bărbatul a rămas cu pacienta pe targă. Spitalul nu i-a pus la dispoziție o ambulanță și l-au lăsat să se descurce singur.

Momentul a fost surprins de televiziunea locală Terra Sat, în timpul vizitei liderului PSD - Marcel Ciolacu și a ministrului Sănătății - Alexandru Rafila, la Spitalul Județean din Mehedinți.

Scena a avut loc chiar în fața spitalului. În imaginile surprinse se observă cum bărbatul le relatează despre soacra sa, dar politicienii au trecut mai departe.

„Soacra mea, am cerut salvare si nu-mi dau, ma iau cu gugulugu. Este legumă! Să mi se acorde salvare! Cum vrem sa intram in Schengen la nivelul nemților? Soacra mea e legumă! Am cerut salvare si am luat-o la cerere, că nu mai are salvare. Mi s-a spus să o iau cu mașina personală”, s-a plâns bărbatul chiar în fața liderilor PSD Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și Alexandru Rafila - ministrul Sănătății în acest moment.

Liderii PSD au ignorat, însă, acest incident, s-au urcat în maşini şi au plecat.

Mai multe cadre medicale din spital au intervenit ca să mascheze incidentul şi au spus că vor prelua şi vor rezolva cazul.