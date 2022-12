Potrivit gandul.ro, actrița ar fi avut probleme cu tensiunea, la fața locului fiind chemate mai multe ambulanțe SMURD.

„Știm că este vorba despre o actriță, dar nu vă pot oferi mai multe detalii pentru că nu am acordul familiei”, a declarat medicul Bogdan Oprița, medic coordonator SMURD București.

Până la sosirea echipajelor medicale, ea a primit ajutor de la o doctoriță din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), aflată la eveniment alături de soțul său.

Anda Caropol – biografie

Anda Caropol s-a născut pe 9 aprilie 1939, la București, și a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică – specializarea „Arta actorului, la clasa A. Pop Marţian” – în anul 1960.

Spectacole la Teatrul Nottara:

Aurora Pelican – Fetele Pelican, The Wardrobe Ensemble, regia: Horia Suru, 2022

Vecina – Fiul cel Mare de Alexander Vampilov, regia: Elena Nevejina, 2019

Nina Mihail – Repetiția vieții mele de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Jitea, 2019

Lidia Fiodorovna – Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici, 2017

Bibliotecara – Călătoria, după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte, 2015

Un pensionar fatal de Aleksandr Galin, regia: Tudor Ţepeneag, 2008

Pădurea de Aleksandr Nikolaevici Ostrovski, regia: Tudor Mărăscu, 2005

Billy şchiopul de Martin McDonagh, regia: Vlad Massaci, 2005

Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun, 2005

Dejanira – Hangița de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun, 2004

Travestiuri de Tom Stoppard, regia: Dan Vasile, 2003

Servitoarea – Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu, 2002

Doamna Walter – Sărbători fericite de Jean Poiret, regia: Dinu Cernescu, 2002

Sarah Fox – Vino la pod, iubita mea! de Kiszely Gábor, regia: Alexandru Repan, 2001

Bernadette – Oscar de Claude Magnier, regia: Alice Barb, 2001

Femeia nebună – Scenariul de Martin Crimp, regia: Silvia Ionescu, 1999

Arina – Căsătoria de N.V. Gogol, regia: Gavriil Pinte, 1998

Orfanul Zhao de Ji Jun Xiang, regia: Alexandru Dabija, 1998

Gertrude – Emanciparea prinţului Hamlet de Alina Mungiu-Pippidi, regia: Mihai Lungeanu, 1997

Savka – Larry Thompson, tragedia unei tinereţi de Dusan Kovacevic, regia: Mara Pașici-Manolescu, 1996

Revizorul de N.V. Gogol, regia: Mircea Cornişteanu, 1995

Misterele Londrei de Eugen Rotaru, după Pygmalion de G.B. Shaw, regia: Dominic Dembinski, 1995

Proprietăreasa – Întâlnire la Senlis de Jean Anouilh, regia: Geo Saizescu, 1994

Marchiza – Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, regia: Dominic Dembinski, 1990

Propilee şi Orhidee de Dimos Rendis Ravannis, regia: Mircea Marin, 1987

Flavia – Ex de Aldo Nicolai, regia: Mircea Cornișteanu, 1984

Fulvia – Calandria de Bernardo Dovizzi da Bibbiena, regia: Costin Marinescu, 1983

Noi, subsemnaţii de Alexandr Ghelman, regia: Dan Micu, 1980

Emilia – Cinci romane de amor de Teodor Mazilu, regia: George Rafael, 1979

Inele, cercei, beteală, după I.L. Caragiale, regia: George Rafael, 1979

Poștărița – Familia Tót de Örkény István, regia: Valeriu Paraschiv, 1978

Makarskaia – Întoarcerea fiului risipitor de Alexander Vampilov, regia: Valeriu Paraschiv, 1977

Scoica de lemn de Fănuș Neagu, regia: Dan Nasta, 1976

Magda – Ultima oră de Mihail Sebastian, regia: Valeriu Moisescu, 1975

Ofelia – Hamlet de William Shakespeare, regia: Dinu Cernescu, 1974

Geta – Fântâna Blanduziei de Vasile Alecsandri, regia: Dan Nasta, 1971

Soţia – Omul care… de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta, 1971

Gwendolen – Bună seara, domnule Wilde!, după Oscar Wilde, un musical de Eugen Mirea, regia: Alexandru Bocăneţ, 1971

Emi – Şi eu am fost în Arcadia de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta, 1971

Cecily – Bărbaţi fără neveste de Neil Simon, regia: George Rafael, 1970

Vera – O lună la ţară de Ivan Sergheevici Turgheniev, regia: George Rafael, 1970

Ce scurtă e vara de Maria Földes, regia: Mircea Avram, 1969

Ani – O casă onorabilă de Horia Lovinescu, regia: Lucian Giurchescu, 1968

Petru Rareş de Horia Lovinescu, regia: Sorana Coroamă-Stanca, 1967

Patimi de Paul Everac, regia: Sorana Coroamă-Stanca, 1967

Frida – Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, regia: Lucian Giurchescu, 1966

Cassandra – Au fost odată două orfeline de Eugen Mirea, regia: Sanda Manu, 1966

Olguța – Sonet pentru o păpuşă de Sergiu Fărcăşan, regia: Lucian Giurchescu, 1964