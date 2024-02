Bărbatul a povestit jurnaliştilor la ieşirea din Judecătoria Mangalia că judecătoarea a cerut cartea de identitate a fiului său mort în accidentul din august 2023.

“V-am spus că Judecătoria Mangalia nu este...Când a întrebat dacă băiatul meu este în sală...Nu am văzut în viaţa mea un asemenea judecător. Îi vroia buletinul”, a răspuns bărbatul cu ochii în lacrimi.

Întrebat ce părere are despre faptul că procesul s-a amânat deoarece Vlad Pascu nu a avut avocaţi, bărbatul a răspuns: “Cred că a fost făcută chestia asta. Vor o amânare, să mai soluţioneze nişte....”



De asemenea, tatăl fetei moarte în accidentul de la 2 Mai susţine că tot procesul este o făcătură.

“Nu vedeţi că e circ, ce v-am spus astăzi dimineaţa? Totul este o făcătură. Această judecătoare nu are ce căuta acolo. De la bun început totul a fost premediat, iar cu ceea ce i-a făcut lui Valentin Olariu, e strigător la cer. Să vadă superiorii dumneaiei dacă asemenea personaj poate să judece cazuri. De deciziile dumneai... ce judecă? Totul este o făcătură, un circ. S-a ştiut dinainte, pas cu pas ce trebuie făcut. Uitaţi-ne cum stăm ca blegii aici”, a afirmat bărbatul.

El a mai fost întrebat ce a simţit când l-a văzut pe Vlad Pascu intervenind prin videoconferinţă în sala de judecată.

“E foarte încrezător. E învăţat cum trebuie să vorbească. E foarte încrezător pe ce decizii se vor lua. Asta este Judecătorie? Aici mâna stângă spală pe dreapta şi invers. Mergem la o judecătorie serioasă, unde avem judecători serioşi. Cerem strămutarea procesului. Nu vreau eu aici. De ce să fie judecată moartea copilului meu şi a copilului celălalt, doi copii extraordinari de cuminţi, să fie judecaţi de cine? Asta e atitudine de judecător?”, a declarat tatăl tinerei moarte în accidentul de la 2 Mai.



Primul termen în procesul lui Vlad Pascu fusese stabilit pentru joi, la ora 9.00, la Judecătoria Mangalia. Dosarul a fost amânat pentru ora 12.30 deoarece Vlad Pascu avea termen şi la Tribunalul Constanţa, pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

De asemenea, procesul s-a amânat deoarece unul dintre avocaţii lui Pascu s-a retras din dosar, iar celălalt a menţionat că protestează şi a cerut ca următorul termen să fie acordat după data de 29 februarie.



În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.



Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.



Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.