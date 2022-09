Maestrul Arșinel a fost printre cei mai apreciați actori ai României. Sandu, cum îi spuneau colegii de breaslă, va fi amintit cu drag de toți cei cu care a urcat pe scenă. Înainte de a fi dus la cimitir, trupul neînsuflețit al actorului va fi depus la Teatrul său de suflet „Constantin Tănase”. Unul dintre cei care se vor ocupa de funeralii este actorul Vasile Muraru.

„Va fi înmormântat la cimitirul Belu, unde are cavou. Ei au scris istorie, pagina lor e pagina lor. Filme, piese de teatru, turnee, turnee în toată lumea, din Australia până în America. Atașamentul față de scena actoricească, lupta pentru meseria asta și pentru cei din meserie… astea sunt mai rare în ziua de astăzi”, a spus Vasile Muraru.

Arșinel a suferit cel mai mult după dispariția partenerei sale de scenă. 39 de ani a ridicat săli pline de spectacole în picioare alături de Stela Popescu. De-a lungul carierei sale a inspirat și noile generații de artiști.

„Era partenerul celei care... artista pe care am iubit-o printre cele 3 artiste, ea a fost pe primul loc. Cum și el a iubit-o pe Stela Popescu. Îmi pare și rău, singurul care a venit dintre actorii români să se îngrijească de el am fost eu, m-am dus la spital. I-am dus alimente. Nu pot să suport moartea colegilor mei. În fiecare 2-3 zile moare cineva, vă dați seama ce senzație am eu”, a spus Florin Piersic.

Colegii de breaslă ai lui Arșinel simt o tristețe profundă de fiecare dată când își pierd câte un camarad.

„Îmi era nu numai ca un coleg și un prieten apropiat, ci de foarte multe ori ca un tată. Avea grija de mine ca un fel de tată. Am învățat enorm ce înseamnă arta comediei. Era pretentios până peste infinit, n-a facut niciodată niciun fel de compromis cu arta sa”, a spus Eugen Cristea.

Alexandru Arșinel a murit, joi seara, la vârsta de 83 de ani. Actorul era internat la Spitalul Universitar din Capitală, în secția de Terapie Intensivă, după ce a avut nevoie de asistență medicală.