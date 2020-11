Mituri legate de vaccinul anti-COVID, demontate de un medic român

Marius Geanta, presedintele Centrului de Inovatie in Medicina, a demontat cinci dintre cele mai raspandite mituri despre vaccinul anti-COVID.

Un vaccin anti-Covid nu este sigur

"Vaccinurile anti-Covid vor ajunge pe piata in UE dupa ce vor fi aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului. In evaluarea acestora, Agentia Europeana a Medicamentului va lua in considerare atat datele de eficacitate, cat si datele de siguranta, alaturi de datele despre asigurarea calitatii procesului de manufacturare post-aprobare. Din datele prezentate pana acum, vaccinurile au un profil de siguranta foarte bun, care ramane sa fie confirmat si de Agentia Europeana a Medicamentului", spus medicul, citat de ziare.com.

Vaccinul contine substante toxice cum ar fi mercurul

"Primele vaccinuri care vor fi aprobate sunt produse printr-o tehnologie noua, ARN mesager, care in niciun caz nu presupune prezenta mercurului", mai spune Geanta.

Nu ma vaccinez pentru ca nu vreau sa fiu cobai

"Vaccinarea se va face cu un produs care a trecut deja prin studii de faza III, pe zeci de mii de persoane, sub controlul strict al Agentiei Europene a Medicamentului. La momentul vaccinarii masei mari de populatie, deja milioane de oameni din intrega lume vor fi primit vaccinul, iar eficacitatea si siguranta vor putea fi evaluate la alta scara", a declarat medicul.