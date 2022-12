Atacuri în vcaluri au fost făcute la adresa postului Realitatea PLUS din partea jurnalistului Dan Tăpălagă, prin intermediul G4Media. După ce postul nostru de televiziune a lansat campania de naționalizare a companiei Petrom, ziaristul a acuzat trustul media că îl atacă pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și susține că trustul are interese în cazul companiei Romprest.

„Eu am fost vicepreședinte de comisie parlamentară la Industrie și Servicii. De când sunt pensionar nu m-a interesat așa mult. Dar, indiferent de informații, în momentul în care superi prea multă lume și faci asta poate la îndemnul unor oameni mai mari decât ei, că totul se învârte în jurul situației economice, iar oameni care au muncit, datorită protocoalelor care au făcut foarte mult mult rău acestei țări. Am ajuns la o vârstă în care spun că de multe ori e bine să pui batista pe țambal, că adevărul supără foarte mult. Când spui adevărul în România, te atacă și cei pe care îi considerai prieteni. Convingerea mea este că ați daranjat și datorită ratingului. Ați depășit linia roșie a ratingului și au sărit toți pe voi. Frâne și piedici veți avea cel mai mult din partea colegilor, pentru că ați dat foc la citadelă prin emisiunile din ultimele două luni”, a spus Mitică Dragomir la Realitatea PLUS.