Miron Mitrea, la Culisele Puterii: „Nu cred că în această seară va fi ceva spectaculos în cadrul dezbaterii dintre Biden și Trump”

Miron Mitrea: „Mă bucur de relația foarte strânsă pe care o avem cu Statele Unite. (...) Mă bucur că s-a întâlnit Mike Pompeo cu Bogdan Aurescu. (...) Aș vrea să ne concentrăm pe toate problemele, nu doar pe cele spectaculoase. (...) Guvernul României are niște structuri în subordine atât de slabe încât ei le fac treaba celor din subordine. (...) Există o mare nepregătire. (...) Nu am înțeles strategia COVID pe care trebuia s-o prezinte azi Guvernul. (...) Este evident că Ministerul Sănătății esre depășit de situație la momentul actual.”

Mitrea a comentat și jocul politic de dinainte de alegerile din 6 decembrie.

Miron Mitrea: „Lupta într-un partid este pe viață și moarte când vine vorba de alegeri. Ceea ce mi se pare ciudat este că politicieni care au primit multe de la partid, în secunda în care nu mai primesc își iau jucăriile și pleacă. Șerban Nicolae, Liviu Pop. Este aboslut rușinos. Nu doar la PSD. (...) La PNL văd că se importă oameni, e rușinos (…) Nu-i înțeleg pe cei de la PNL. Acum sunt buni oamenii care au fost la PSD? (…) Eu sunt pentru două forțe politice.

Mitrea a vorbit și despre votul dat de Parlament privind numirea lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ.

Miron Mitrea: „Este o poziție importantă la Consiliul Legislativ pentru Florin Iordache. Nu e o funcție cheie. E o funcție importantă, dar tehnică. (...) Consiliul Legislativ armonizează legislația. (...) Eu cred că numirea șefului Consiliului Legislativ este o hotărâre a Parlamentului. E nevoie de Cvorum. (...) E o funcție care i se potrivește, mai mult decât cea de ministru. E un tip meticulos. (...) E clar că a fost un blat în Parlament la votul pentru numirea lui Iordache la Consiliul Legilativ.”

La finalul Culiselor Puterii, consultantul politic a vorbit și despre alegerile din Statele Unite.

Miron Mitrea: „România este una dintre țările care stă cel mai bine la capitolul afaceri necurate ale Americii pe teritoriul național. Se fac peste tot astfel de afaceri. Nu cred că în această seară va fi ceva spectaculos în cadrul dezbaterii dintre Biden și Trump.”