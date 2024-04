„Avem de-a face cu o tocăniță politică, fiindcă astea nu sunt negocieri. E prima fisură majoră în Coaliție, e prima greșeală majoră a Alianței, aducerea lui Cîrstoiu în postura de candidat. Așteptarea numirii unui candidat la București a făcut ca presa să uite că mai avem și locale și europarlamentare.

Peste 95% din presă vorbește doar despre București. Cîrstoiu și Ciucă au dat vina pe Ciolacu, deci avem o problemă. Cea mai mare gafă este una de amatori. Întrebarea este dacă au făcut-o de tăntălăi, ori au căzut într-o capcană. Acest scandal vulnerabilizează alianța. Jocurile se fac între Nicușor Dan și Popescu Piedone, Cîrstoiu a omorât orice șansă a coaliției PNL PSD. De 10 zile, ambele partide discută despre retragerea lui, dar nimic altceva despre proiecte politice și economice. Numele lui Cîrstoiu a fost vehiculat pentru prima oară în octombrie 2023, și sincer, n-am crezut că are vreo șansă. Speram ca cele două partide să propună oameni de marcă. Faptul că au tot discutat despre retragerea lui, faptul că unii au spus ca nu-l cunosc, acestea au fost greșeli elementare. Sondajele nu trebuie să fie falsificate, ci doar modificate prin părțile esențiale. Nu s-au grăbit, ci a fost o greșeală de fond. PNL are salvarea de a se duce către Dreapta Unită. Dar, cred că PSD are altă strategie și nu înțeleg deloc greșeala numirii lui Cîrstoiu.

Într-o alianță în care liderii s-au protejat reciproc, cel puțin până acum, imediat s-a văzut cum unul l-a atacat pe celălalt. Ciucă nu a făcut declarații aiurea, nu vorbește gura fără el, ci a vrut să-l atace pe Ciolacu. Au fost și membri PNL care au sărit să-l pună în discuție pe Cîrstoiu. O parte din PNL vrea să folosească acest prilej, în care Cîrstoiu pierde. Retragerea lui și înlocuirea cu altcineva nu dă bine, iar spargerea alianței nu este o variantă. Nu exclud ca acesta să fie ultimul drum al marii alianțe PSD-PNL”, a declarat Miron Mitrea