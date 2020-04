Miron Mitrea, despre românii care nu respectă regulile de circulație

Miron Mitrea a comentat la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, situatia romanilor care se intorc in tara in aceasta perioada si nu respecta regulile de carantina institutionalizata.

"Exista o parte din populatie, mica, care nu vrea sa inteleaga. Nu pricep pur si simplu. Desi pricep termenul, nu inteleg ce trebuie sa faca, ce rau ne fac. Atunci trebuie sa-i facem responsabili cu ciomagul, cu bata.



200.000 de romani se intorsesera pana acum o saptamana, in numar de 5-8 mii pe zi, pe granita de la Arad. Vin foarte multi acasa, toata lumea a facut apel la ei. Sunt inconstienti. O parte nu au incotro, trebuie sa vina acasa, nu mai au contracte, acestia sunt putini. Se intorc multi din cei care nu ne fac cinste. Se intorc in tara majoritatea celor care nu ne-au facut cinste.

Responsabilitatea unor oameni trebuie impusa cu forta, marea majoritate intelege, o minoritate nu intelege, nu putem sa-i lasam sa ne omoare. Responsabilitatea personala e importanta, iar pentru cei care nu inteleg trebuie folosita bata", a declarat Miron Mitrea.