Miron Mitrea, despre prima săptămână de campanie electorală: "România are un electorat părăsit"

Miron Mitrea a facut o scurta analiza a primelor zile din actuala campanie electorala. El a sesizat o activitate slaba in campanie a tuturor partidelor.

"Incheiem o saptamana in care m-am uitat tot timpul ce s-a intamplat pe scena politica. Niciunul dintre partide nu ne prezinta o campanie: ce vor sa spuna poporului? Inceputul asta de campanie ar trebui sa fie o clarificare a campaniei nationale. Campania nationala, cea care iti explica incotro se duce un partid, lipseste cu desavarsire. Romania are un electorat parasit. Liberalii se joaca de-a 'incepe scoala/nu incepe scoala', Citu ia 290 de milioane si ne explica ce prostii a facut PSD-ul desi si el se indatoreaza", a comentat Miron Mitrea in cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS.

Mai mult, Mitrea a fost surprins de tema abordata de PSD si de Marcel Ciolacu privind organizarea alegerilor locale simultan cu cele parlamentare.

"Partidele parca prin liderii lor raspund la impulsuri de moment. Exista o decizie a CCR ca nu pot fi tinute alegerile in aceiasi zi. Sigur ca poate fi intr-un anumit context, dar singura decizie pe care o avem spune ca NU. Am fost foarte surprins ca Marcel Ciolacu s-a referit la aceasta tema, aceasta tema e a celor de la Pro Romania, ALDE si PMP ca sa mai traga de timp si sa incerce sa mai salveze ceva.

Nu imi dau seama ce a vrut sa spuna Marcel Ciolacu, nu este tema PSD-ului. Asta e o tema adusa de altcineva in PSD. Vasile Dincu a venit cu aceasta tema in partid spunand clar: vrem amanarea alegerilor pentru ca Pro Romania sa o duca mai bine. Sigur, este Vasile Dincu un simpatizant al lui Ponta, asta nu e o problema.", a mai declarat Miron Mitrea.