Despre prestația premierului Viorica Dăncilă, Miron Mitrea spune că „au existat foarte multe răutăți, în ceea ce privește greșelile de exprimare, nu este singura. Nu cred că asta o caracterizează. A fost un prim-ministru nepotrivit pentru momentul respectiv. (...) O cunosc foarte bine, am lucrat cu ea, nu am părerea proastă pe care o au foarte multi despre ea. (...) Și-a asumat un risc pe care l-a plătit. Forțată de Liviu, ca să aibă omul lui, i-a creat o imagine nefericită, și nici candidatura la Cotroceni nu a ajutat-o”.

„Mai degrabă că a fost numită forțat de Liviu Dragnea, care probabil rămâne în istorie ca șeful de partid care și a executat un primul ministru prin moțiune de cenzură , o mare tâmnpenie, și l-a forțat pe al doilea să -și dea demisia. Tudose, ca să nu mai facă circul de la Grindeanu , și-a dat demisia și a plecat”, a mai declarat Miron Mitrea, duminică seară, la „Culisele puterii”, la Realitatea PLUS.

Consultantul politic mai spune despre numirea Vioricăi Dăncilă la Banca Națională că nu crede „că e mare lucru in spatele numirii, cred ca a adus-o sa-si acopere o nevoie, nu cunosc”.

„Cum a ajuns la Banca Națională, de unde să știm?! Asta o hotărăște cine e in functie. Mugur Isărescu a considerat că ea are o valoare pentru Banca Națională și pentru el, personal. (...) Faptul ca Mugur Isărescu își ia sau nu consultant, oricât de mult o simpatizez, si nu o simpatizez, dar e treaba mea si a ei. (...) Orice prim-ministru, fost prim-ministru, are o valoare in momentul in care ii dai o functie de consultant. Să deschidă uși în mod cert știe. A stat la Bruxelles două mandate, nouă ani.

Cred că a fost un europarlamentar introdus în grupul doamnelor de la Bruxelles, care e foarte puternic. Probabil că în Parlamentul European, cele mai puternice nu sunt grupurile politice, ci grupul doamnelor. În mod cert are relatii acolo”, a concluzionat Miron Mitrea, la „Culisele puterii”.