Miron Mitrea a avut coronavirus și știe exact momentul în care s-a infectat: "A fost un singur moment de slăbiciune"

Miron Mitrea a mărturisit că a fost infectat cu noul coronavirus. El știe exact și momentul în care s-a infectat. Este vorba de o întâlnire cu un vechi prieten cu care a dat mâna, ulterior nu s-a dezinfectat și a mâncat un sandwich.

"Sunt bine, am trecut prin boală, am avut câteva zile de spitalizare. Am fost mereu atent, am avut un singur moment. O persoană pe care nu o văzusem demult, a intrat pur și simplu și mi-a strâns mâna, am stat de vorba un sfert de ora la o terasă. Degeaba suntem atenți dacă nu suntem atenți tot timpul. Am crezut că știu să mă îngrijesc, dezinfectez totul. Cei care se uită la noi: degeaba sunteți atenți dacă aveți un moment de slăbiciune. Am știut când a fost momentul și în loc să mă duc să mă duc să mă spăl pe mâna, am pus mâna pe un sandwich.

Mi-a fost frig 4 zile, dureri de cap, dureri de mușchi, m-am dus la Bals. Lucrurile s-au terminat cu bine însă am văzut lucruri: am văzut un spital care este industrie, totul mergea pe roate, totul a fost perfect organizat, l-am sunat pe profesorul Cercel să-i mulțumesc, totul mergea de la sine, m-au internat, mi-au dat tratamentul. Am văzut că a fost nevoie să majoreze numărul de paturi și asta făcea să existe mai puține utilități: de exemplu oxigen. Fiind într-un spital în care am fost impresionat de modul în care era organizat, dar cu paturi suplimentare. Doi dintre medicii care m-au tratat erau bolnavi de coronavirus și au venit la seriviciu, tratau alți oameni.", a declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.