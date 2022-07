În urmă cu câteva luni, Ana Geoană a fost cerută în căsătorie de către logodnicul ei american, Garret. Totul s-a întâmplat într-un cadru de poveste. Într-o vacanţă exotică în Insulele Uscate din Panama.



” Garrett mi-a pregătit o surpriză. El mi-a spus cu un an înainte că are o excursie surpriză, iar eu într-un an am uitat. Mi-a zis doar: ia-ţi haine de vreme caldă. Când am ajuns acolo, am început să plâng pentru că era aşa frumos! Am urcat pe o bărcuţă şi ne-au dus pe o altă insulă, unde era totul amenajat superb, cu flori. Începea să se poarte ciudat, era stresat, că de ce nu apune soarele, noi eram în vacanţă, eu am zis: hai, lasă, mama natură va face ce trebuie. Apune soarele și în sfârsit și îmi spune: Hai să facem o plimbare! Scoate inelul şi mă întreabă: Will you marry me? Am fost foarte emoţionată, normal că am spus da”, povestea emoționantă fiica actualului vicepreședinte NATO.

Ana Geoana si logodnicul ei Garett (SURSĂ Instagram)



Tânăra de 26 de ani conduce o afacere de succes. Este consilier în nutriţie şi stil de viaţă sănătos. Și-a deschis și o platformă pentru a împărtăşi sfaturi cu ceilalți. Acolo își învață urmăritorii câte ore trebuie să doarmă, ce distanță trebuie să parcurgă zilnic pe jos, ce să mănânce, dar şi cum să aibă un psihic sănătos.

GEOANĂ, ÎNTRE NATO ȘI PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI

Mircea Geoană trece așadar printr-o perioadă bună. Pe lângă faptul că a reapărut în atenția publică, e drept, într-un context nefericit-Războiul din Ucraina, acum fostul social democrat își pregătește candidatura la alegerile prezidențiale din 2024, potrivit unor surse.

Mandatul său în NATO se va încheia în 2023. Iar în spatele ușilor închise se vorbește deja despre faptul că șeful statului, KLaus Iohannis, ar putea fi succesorul lui Jens Stoltenberg la șefia NATO. Ceea ce ar însemna ca Iohannis să își încheie mandatul cu un an mai devreme.