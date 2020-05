Ministrul Transporturilor: Anul 2020 este anul autostrăzii Sibiu-Pitești

"După ce am reuşit să începem lucrările la tronsonul 1 Sibiu - Boiţa, luni am semnat contractul pentru proiectare şi execuţie secţiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti. La sfârşitul acestei luni, maxim 20 de zile, cred că vom fi în măsură să anunţăm câştigătorul şi, fără contestaţii, să semnăm contractul, până la sfârşitul lunii iunie, şi pentru tronsonul 4 Tigveni - Curtea de Argeş. În ceea ce priveşte tronsonul 3, avem toate datele şi toate analizele făcute, (...) astfel încât Compania de drumuri să poată să scoată la licitaţie şi tronsonul 3. Avem în analiză o serie de măsurători, studii geo, pe care le realizăm pe tronsonul 2, astfel încât până la sfârşitul acestui an să putem să scoatem la licitaţie şi să semnăm contractul de execuţie şi pentru tronsonul 2. Aşadar, din acest punct de vedere, suntem în linie dreaptă - după ani şi ani de aşteptări, iată am început lucrările", a spus ministrul Transporturilor.

Bode a arătat că există şi resursele financiare necesare pentru lucrări, precizând că, în bugetul pe acest an, Guvernul a alocat o sumă de 6,4 miliarde de lei pentru toţi cei 164 de kilometri de autostradă sau drumuri expres, aflaţi în execuţie.

"Şi din punct de vedere al finanţării, lucrurile stau foarte bine. Avem 6,4 miliarde de lei alocaţi prin bugetul de stat pe anul 2020, titlul 58 - Fonduri europene. Aşadar, nu avem nicio problemă să finanţăm toate loturile de autostradă aflate în execuţie în acest moment, vorbesc de 164 de kilometri de autostradă şi drumuri expres", a menţionat Lucian Bode.