Ministrul Sănătății, despre extinderea epidemiei de COVID-19: Avem diasporă mare și 11 zone cu transmitere locală accentuată

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a spus că un eventual risc mai ridicat de extindere a pandemiei în România este legat de diaspora „destul de importantă” şi de transmiterea locală accentuată din anumite focare.

Ministrul s-a referit, marţi seară, la faptul că publicaţia Forbes a plasat România pe locul 10 în lume din punctul de vedere al gradului de risc de extindere a pandemiei şi pe locul patru în Europa, după Italia, Spania şi Franţa.

„Avem o diasporă destul de importantă, pentru că am avut o transmitere locală accentuată în anumite focare, pentru că avem de gestionat un sistem sanitar care are mult în spate de peste 30 de ani, şi când mă refer mult înseamnă deficite, pentru că avem o populaţie care trebuie să respecte anumite condiţii şi eu sper să le respecte", a declarat Nelu Tătaru, la un post TV, întrebat de ce crede că România a fost plasată în acest top al Forbes.

În același timp, ministrul Sănătății a reamintit că în țara noastră nu a fost atins încă vârful epidemiei de COVID-19, iar în acest moment există 11 zone în care există o transmitere comunitară accentuată a noului coronavirus.

„În acest moment, avem zece județe plus Bucureștiul care au 70% din cazuri. Aceste zone trebuie evaluate periodic, la fața locului. Suntem într-o perioadă în care nu am atins vârful. Este un număr constant de cazuri în ultima perioadă, nu avem încă dublarea de la o zi la alta și sper să nu o avem. Ținem sub control aceste focare care sunt cele mai arzătoare. Încercăm să facem anchete epidemiologice și să-i izolăm pe acei contacți care posibil devin pozitivi”, a spus Nelu Tătaru.

„Transmitere limitată va fi atunci când vom avea toate aceste focare mici izolate, neavând focarul mare unde este o transmitere pe care nu o putem controla. Nu avem acum o răspândire limitată. Avem o răspândire comunitară cu zece focare, în care avem o transmitere accentuată”, a explicat ministrul.

Până marți, 14 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, până marți seară bilanțul celor care au murit din cauza infecției cu coronavirus a ajuns la 351.