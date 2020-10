Ministrul Sănătății anunță ce se întâmplă cu restricțiile la nivel național și local

„Noi am luat aceste măsuri, se impun la nivel local în funcţie de evoluţia locală. Într-o localitate unde avem o creştere a numărului de cazuri, atunci se impun şi restricţii suplimentare. Nu avem aceste măsuri în acest moment (n.r. - restricţii la nivel naţional), noi mergem efectiv pe măsuri locale. De exemplu, miercuri, am avut 21 de judeţe cu peste 100 de cazuri, am avut 3 judeţe cu peste 300 de cazuri. Avem anumite zone în care avem peste 3 indicele, 6 judeţe. Sunt locuri în care ar trebui ca aceste măsuri să se impună, avem acele reguli, avem acele hotărâri de guvern sau hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în care, după evaluarea DSP-ului, în cele 24 de ore, avem 48 de ore în care putem vedea evoluţia şi putem impune acele restricţii”, a declarat Tătaru.



El a menţionat că structurile de coordonare din judeţe stabilesc când este necesară luarea diferitelor măsuri anticoronavirus.



„Noi avem acele reguli care trebuie impuse, numai Comitetul Judeţean pentru Coordonarea Intervenţiei sau Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este cel care impune şi alege momentul în care se impun aceste reguli”, a mai spus Nelu Tătaru.



Ministrul Sănătăţii se află joi, în judeţul Constanţa, pentru a evalua situaţia epidemiologică şi capacitatea de tratare şi testare din zonă privind infecţia cu SARS-CoV-2.