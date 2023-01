„Da, este o interdicţie pentru câteva substanţe, e un mecanism perfect legal, noi am trimis încă din data de 3, am elaborat la sfârşitul anului trecut un proiect de Ordin de ministru şi am notificat Comisia Europeană pe data de 3 , am contactat şi Misiunea României la Bruxelles, care a fost extrem de deschisă, să ne ajute şi săptămâna care vine Comisia Europeană să poată să examineze solicitarea României şi să aprobe, trebuie avizat de către Comisia Europeană un astfel de Ordin cu perioadă limitată de interdicţie a exportului pentru câteva substanţe care sunt deficitare. Nu este o chestiune neobişnuită, dar ea trebuie pusă în aplicare atunci când, într-adevăr, exisă lipsuri”, a explicat, sâmbătă seară, la o televiziune de știri, ministrul Sănătăţii.

Substanţele cu privire la care România a solicitat Comisiei Europene interdicţia temporară privind exporturile se regăsesc în medicamente pentru răceală şi în unele antibiotice, dar şi în medicamente oncologice.

„Nu este o listă lungă. Am încercat să punem pe această listă strict medicamentele la care avem evidenţe că lipsesc sau că s-ar putea să meargă la export, pentru că exportul în spaţiul intracomunitar nu reprezintă o problemă, iar politica de preţ este un element care poate să încurajeze exportul. (...) Noi am făcut cerere moderată, nu am exagerat, sunt câteva molecule pe listă, e foarte bine fundamentată (...) şi nu cred că vor fi probleme în aprobarea acestei solicitări”, adaugă Alexandru Rafila.

Întrebat dacă există penurie de medicamente în spitale, ministrul a răspuns că un spital trebuie să aibă o astfel de politică de aprovizionare, stabilită de management, încât să nu ajungă în situaţia de a se confrunta cu penurie.

Proiectul de Ordin privind aprobarea Listei medicamentelor antibiotice şi antitermice cu administrare orală a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar pe o perioadă de 6 luni a fost publicat în 30 decembrie de Ministerul Sănătăţii,