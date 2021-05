"Am constatat cu surprindere că mai multe portaluri web au publicat, în cursul zilei de ieri și astăzi, informația conform căreia un cetățean din județul Covasna, președintele unei asociații de vânătoare, ar fi rudă cu mine, mai exact unchiul meu. (...) semnatarii articolelor își fundamentează speculația astfel: eu și acest domn avem același prenume. E ca și când am spune (mergând pe același raționament) că toți cei care se numesc Ion în țara aceasta sunt rude de gradul unu, doi sau trei. Este cea mai mare minciună pe care am auzit-o!