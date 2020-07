Ministrul Mediului, AVERTISMENT pentru turiști: Cei care hrănesc urșii la marginea drumului vor fi amendați

„Am avut discuţii cu cei de la Ministerul de Interne şi cu cei de la toate autorităţile publice locale şi centrale care pot să sancţioneze astfel de comportamente. În momentul de faţă, suntem în situaţia în care toţi cei care hrănesc ursul la marginea drumului să primească amendă”, a spus Alexe, potrivit Agerpres.

Ministrul Mediului consideră că acest comportament al oamenilor este principala cauză pentru coborârea urșilor în zonele locuite.

„Pentru că am avut acest caz de emoţie publică săptămâna trecută, vreau să spun un lucru şi lansez un apel către populaţie. Venind ieri spre Braşov, am văzut cozi de maşini şi în faţa fiecăreia era câte un urs. Fac un apel la populaţie şi sper să înţeleagă: ursul este un animal sălbatic, şi nu de companie. Dacă vom considera că hrănind un urs îi facem un bine, fals! Facem cel mai mare rău cu putinţă acelui exemplar sau specii. Odată hrănit de om, să nu ne imaginăm că se va întoarce în munte, să-şi caute hrana. (...) Indiferent cât de prietenos poate părea, este un animal sălbatic şi poate face victime. (...) Am văzut pe reţelele de socializare - şi nu aş vrea să jignesc vreun conaţional al meu, dar are IQ-ul zero - cum privea spre urs în timp ce-l hrănea”, a spus Alexe.

În ultimele săptămâni, tot mai mulți urși au coborât din pădure în căutare de hrană. Urşii deja şi-au făcut un obicei să caute de mâncare în stațiunile de la munte sau chiar printre blocuri şi case. Chiar la sfârșitul săptămânii ce a trecut, au fost văzuți din nou urșii pe Transfăgărășan, deschis din 1 iulie. Urșii au mai mult curaj să intre în cabane și chioșcuri pentru că în ultimele luni, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, activitatea umană în zona Transfăgărășan-Bâlea Lac a fost redusă. Autorităţile atrag atenţia şi turiştilor să nu hrănească sălbăticiunile, să nu se apropie prea mult de ele, sa nu facă fotografii şi să sune la 112.

Noul sanctuar al urșilor de la Brașov

Costel Alexe a mai anunțat că la minister există un grup de lucru care trebuie să identifice soluţii pentru problema urşilor.

„Sper ca în perioada următoare să găsim soluţii să ţinem ursul în pădure”, a subliniat Alexe.

Totodată, el a menţionat că proiectul în valoare de 10 milioane de euro privind amenajarea, cu fonduri europene, a unui sanctuar de urşi la Braşov a fost trimis la Ministerul Fondurilor Europene în analiză.

Alexe a mai precizat că un alt proiect, cu finanţare prin AFM, prin care populaţiei din zonele cu probleme cu urşii i s-ar asigura garduri electrice de protecţie împotriva acestora se află, de asemenea, în fază de avizare la Consiliul Concurenţei, pentru ca de aceste facilităţi să poată beneficia şi micile ferme, persoane autorizate care desfăşoară activităţi agricole.

Primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat că a transmis Ministerului Mediului o solicitare privind extracţia a şase exemplare de urşi din pădurile administrate de Regia Locală Kronstadt, care ar urma să fie relocaţi în Ungaria, potrivit Agerpres.