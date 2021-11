”Eu cred că dacă suntem oameni politici maturi, partide serioase, trebuie să ne asumăm asemenea decizii şi, dacă o decizie a fost luată, acordul a fost semnat, el trebuie respectat. Am avut câteva situaţii, în ultimii 30 de ani, inclusiv un acord scris a fost aruncat la coş, dar sper că am trecut de acele perioade (...) Sunt şi alte ţări n care se formează greu o majoritate, dar odată lucrurile stabilite, odată bătută palma trebuie să mergem înainte pe termen lung. Este inadmisibil să ne sucim în fiecare an şi să avem situaţii de genul acesta”, a adăugat Tanczos Barna.