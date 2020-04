Ministrul Finanțelor: IMM INVEST, primul program care face transferul către faza a doua de RELANSARE a economiei

”În acest moment, vreau să mă asigur că atunci când va reporni nu vom mai avea aceeași problemă. Primesc rapoarte de la instituțiile care îl testează. Eu am văzut site-ul, am lucrat pe el în aceste zile, dar este în teste de fiabilitate. Cât mai rapid posibil va fi gata”, a anunțat, miercuri seara, ministrul de Finanțe, la Realitatea PLUS.

”Ce trebuie să înțeleagă oamenii despre acest site? Site-ul IMM Invest nu este un site în care dacă te înscrii ai primit banii! Este doar un site care confirmă faptul că cel înscris este un IMM. Informația este apoi trimisă către banca pe care și-o alege clientul. Acesta nu este un program de tipul ”primul venit, primul servit”. Deci nu există acest risc care a fost în trecut, la Minimis ș.a.m.d. La început au fost 200 de înscrieri pe secundă”, a explicat ministrul.

”Deci atenție: programul începe de la zero! Deci e ca și cum nu s-a înscris nimeni, nu este nimeni acolo. Vă mai dau un detaliu ca să înțeleagă oamenii că nu este nicio problemă dacă nu se înscriu în primul minut: plafonul pe care l-am ales, de 15 miliarde de lei, este un plafon care acoperă un minimum de 40.000 de firme, de IMM-uri, care ar avea un număr estimat de 600.000 de angajați. Dar vă dau și reversul informației: în România, astăzi, sunt doar cam 15.000 de IMM-uri care sunt bancabile. Deci, am făcut un plafon mult mai mare decât ar putea astăzi companiile să ia împrumuturi. De la 15.000 la 40.000 este un loc foarte mare pentru IMM-uri, iar multe dintre acestea nu sunt bancabile. Multe vor deveni bancabile, pentru că le ajută acest program IMM Invest”, a explicat Florin Cîțu.

”Oamenii trebuie să înțeleagă că este foarte confortabil acest plafon care nu se va epuiza peste noapte. Programul va fi deschis tot timpul anului. Sunt confortabil și știu că acest plafon nu se va epuiza peste noapte. Dacă este nevoie, ne vom uita să creștem plafonul. Este un program foarte important pentru că, în primul rând, nu condiționăm înscrierea în acest program de faptul că o firmă a fost sau nu afectată de această criză. Este deschis tuturor IMM-urilor din România. Dacă îndeplinești condițiile pe care le-am scris acolo, vei avea acces la aceste fonduri. Este primul program care face transferul către faza a doua de relansare a economiei”, a mai spus ministrul de Finanțe, Florin Cîțu.