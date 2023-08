Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a făcut personal investigații pe marginea acestuii caz, pe care le-a prezentat în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus.

„Asa cum ati mentionat si dumneavoastra in cadrul reportajului prezentat, incidentul a avut loc in cursul zilei de joi. Am aflat despre acest incident in cursul zilei de vineri, primind un mesaj de la un reprezentant al societatii civile. Dupa primirea acestui mesaj am decis ca in cursul zilei de ieri sa desfasor o vizita neanuntata. In primul rand am mers la spitalul judetean Brasov unde am avut o discutie cu medicul de garda și am si vizitat pacienta in cauza. Am putut si eu observa ranile vizibile pe fata, gat, o zona a pieptului si spate. In discutiile purtate cu medicul de garda doamna doctor nu cunostea foarte multe detalii, dar imi spunea ca nu este de pe sectia interne, unde se afla tanara, ci ca mai degrabă pentru secția de arsi”, a spus Natalia Intotero, ministrul Familiei.

Natalia Intotero a adaugat ca ancheta nu se va opri aici, prefectul judetuli Brasov fiind chemat pentru a contribui la ancheta în cauză. Acesta va trebui să întocmescă un raport cu privire la situația din orfelinatul respectiv.

„Vorbim de un centru unde se afla copii si tineri institutionalizati. Fata respectivă sufera de retard si autism, chiar daca are 19 ani”, a mai spus ministrul Familiei.

Natalia Intotero a vorbit despre responsabilitatea personalului din cadrul centrelor respective: „Ei au ales ca sa munceasca in astfel de institutii unde nu este o munca usoara, pentru ca acesti tineri sunt fragili”

În ceea ce privește o eventulă mușamalizare a cazului, Natalia Intotero a precizat: „Asta ne va spune ancheta care se deafasoara in momentul de fata, sunt mai multe institutii implicate”. Ministrul Familiei a dorit sa mai adauge că în momentul în care a desfășurat ancheta „Am simtit o tensiune intre angajati”

Incidentul ar fi avut loc pe 10 august, când tânăra a fost dusă de urgență la Spitalul Județean. Însă, în procesul verbal încheiat la instituție, nu a fost nimic menționat despre acest incident. Ba mai mult, una dintre asistentele de la orfelinat ar fi refuzat inițial să apeleze Serviciul de Urgență.

Tânără de 19 ani, la spital după ce a fost opărită cu apă de două asistente! Caz șocant într-un orfelinat din Brașov