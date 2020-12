Ministrul de Interne - Lucian Bode: ”Anul 2020 ne-a pus în faţa unor provocări fără precedent şi ne-a forţat să fim mai uniţi şi mai buni, iar 2021”

"Peste câteva ore încheiem Anul 2020, un an în care am fost puşi în faţa unor provocări fără precedent şi care ne-a forţat să fim mai uniţi şi mai buni. Am învăţat în acest an mai multe lecţii care ne-au adus mai aproape unii de alţii şi ne-au temperat agitaţia cotidiană. Am învăţat să preţuim mai mult viaţa, sănătatea noastră şi a celor dragi, am învăţat ce mult contează să nu cedezi la greu şi să transformi o criză într-o oportunitate", spune ministrul Lucian Bode.



De asemenea, el arată că este încrezător că 2021 "ne va găsi mai pregătiţi ca niciodată să luăm ce este mai bun de la viaţă".



"Aşteptăm anul 2021 cu speranţă şi încredere că ne va fi mai bine, că vom reveni la normalitate şi ne vom împlini dorinţele şi proiectele de suflet. Sunt încrezător că anul care vine ne va găsi mai pregătiţi ca niciodată să luăm ce este mai bun de la viaţă! Vă doresc un An Nou cu sănătate, să îndrăznim mai mult şi să creăm momente memorabile alături de cei care contează în vieţile noastre. La mulţi ani, dragi români!", îşi încheie ministrul Afacerilor Interne mesajul.