Ministrul Agriculturii: „Zestrea României - jalea de la Domeniile Statului. Un Excel modificat de oricine”

Ministrul Agriculturii: Toată zestrea României gestionată de ADS se află într-un Excel pe care oricine poate să îl modifice

Oros: „Jalea Agenției Domeniilor Statului”

"La ADS este jale.

Toate zestrea României gestionată de ADS este într-un Excel pe care oricine, fie din greșeala, fie din rea voință poate să îl modifice.

Am întrebat la ADS care este suprafața administrată, cât este întabulată și cât este concesionată. (...)

Avem în administrare 319.390 hectare, întăbulate și cadastrate 111.643 hectare, deci o treime, concesionate 230.424 de hectare, iar 90.000 de hectare sunt în diferite stadii de arendă sau situația lor este necunoscută. Am văzut și redevențele. Ele sunt între 300 și 800 de kg de grâu/ha. Am întrebat și câte hectare au fost concesionate tinerilor fermieri și mi s-a răspuns: zero.

Terminăm analiza destul de repede, avem deocamdată date parțiale. Vreau să primesc raportul final și pe urmă anunțăm tot ce s-a găsit. O să vă transmitem exact de unde am pornit, pentru că, dacă vrem să facem strategii, trebuie să știm pe ce stăm", a explicat Oros.

Întrebat despre rezultatele finale pe toate controalele demarate la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Nechita-Adrian Oros a răspuns:

„Eu nu vreau să vin până în sărbători, dar la începutul anului o să avem şi la AFIR şi la ANIF şi la ADS. La ANIF cel puţin datele oficiale şi ce e pe hârtie sunt foarte bine prezentate, dar trebuie sa verificăm şi acele poveşti că s-au inaugurat pompe vopsite şi că s-au dat contracte cum s-au dat. S-ar putea să fie doar bârfe şi de aceea trebuie să verificăm", a adăugat ministrul Agriculturii.

Camelia-Maria Procop a fost numită de actuala conducere a Ministerului Agriculturii la şefia ADS. Aceasta l-a înlocuit pe Bogdan-Gabriel Olteanu, pus în funcţie la începutul lunii august de fostul ministru PSD al Agriculturii, Petre Daea.

Oros: „La Bursa de Pește este o treabă urâtă”

În ceea ce privește controalele demarate la Casa de Comerț Unirea și la Bursa de Pește de la Tulcea, șeful MADR a anunțat că acestea nu au fost încă finalizate, însă Comisia Europeană a transmis României să returneze fondurile europene cheltuite pentru Bursa de la Tulcea, respectiv 5 milioane de euro.

„Din păcate, încă nu am finalizat controlul nici la Casa de Comerț Unirea, iar la Bursa de Pește Comisia ne-a transmis să returnăm cât s-a cheltuit până acum, adică 5 milioane de euro.

La Bursa de Pește este o treabă urâtă, pentru că nu s-au respectat principiile.

Acolo trebuia să se cumpere un sediu, un depozit, bărci autorizate, un sistem IT, ca să funcționeze ca orice bursă.

S-au făcut două tranzacții și șapte oferte la inaugurare și atât a rămas în sistem.

Depozitul trebuia să asigure o anumită temperatură, umiditate, dar nu are aceste facilități, bărcile nu erau autorizate, dar banii s-au cheltuit și atunci trebuia să fie recuperați de către Comisia Europeană", a mai spus oficialul MADR, potrivit Agerpres.