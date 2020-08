Ministrul Agriculturii - Adrian Oros, în Teleorman: ”Peste 6 miliarde de euro vor fi alocați strategiei de gestionare a apei”

”O să încercăm să-i despăgubim cât mai corect pe cei afectați de secetă. Sigur, niciodată nu s-au acoperit toate pierderile. Anul acesta, din cele 2,9 milioane de hectare care au fost însămânțate în toamnă, peste 1,2 milioane au fost afectate de secetă într-un grad mai mare de 30 la sută și coantumul sumelor este undeva la 200 de euro pe hectar. Știu că în unele zone seceta și-a pus amprenta și pe unele dintre culturile de primăvară. Tocmai de aceea am modificat ordinul, ca, în funcție de dimensiunea acestor pagube și de bugetul pe care o să-l avem la dispoziție, să încercăm să vedem care etse soluția pentru ceea ce se întâmplă acum. Astea sunt soluții pe termen scurt, că, pe termen lung, trebuie să avem o strategie de gestioare a apei în așa fel încât să fim cât mai puțin dependenți de precipitații. De aceea, în programul de relansare economică am cerut și am aprobarea premierului și a colegilor din Guvern ca peste 6 miliarde de euro să îi alocăm acestei strategii de gestionare a apei. Vom încerca să reparăm într-un termen cât mai scurt să reabilităm tot ceea ce însemană sistem de irigații, atât infrastructura principală, cât și cea secundară, să viabilizăm noi suprafețe unde niciodată nu au fost irigații, dar este nevoie de acest lucru.

Legat de compensarea pierderilor cauzate de evoluția pandemiei, pentru fiecare sector de activitate am încercat să găsim forme de sprijin, de la bugetul de stat sau din fonduri europene. Vom găsi forme de sprijin pentru a compensa o parte din pierderi și pentru vita de carne și pentru vaca de lapte și pentru pasăre sau albine”, a spus ministrul Agriculturii, într-o discuție cu fermierii, la Teleorman.

La rândul său, președintele PNL Teleorman - Eugen Pîrvulescu, unul dintre organizatorii evenimentului, a mulțumim ministrului pentru că a răspuns întrebărilor agricultorilor: ”M-aș bucura mult ca, după data de 27 septembrie, să vă notați în agendă județul Teleorman și tot ce înseamnă agricultură să se răsfrângă asupra fermierilor din județul Teleorman. Acești oameni au nevoie de ajutor, au nevoie ca instituțiile din subordinea dumneavoastră să stea alături de dânșii să-i consilieze în tot ceea ce este nevoie, să vadă ce înseamnă administrație liberală. Ne dorim mult ca, după 27 septembrie, atunci când vom câștiga și președinția Consiliului Județean Teleorman, să simtă cu adevărat fermierii din Teleorman, legumicultorii, toți cei care muncesc cu trudă, că îi ajutăm și suntem lângă ei, este nevoie de un contact direct și îl vom avea”.