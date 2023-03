Ministerul Apărării Naționale a solicitat aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru iniţierea procedurilor de atribuire a mai multor programe de înzestrare vizând sisteme de arme SHORAD - VSHORAD, maşini de luptă pentru infanterie pe şenile - MLI, sisteme obuzier calibru 155 mm de nivel batalion, rachete aer-aer dirijate radar cu rază medie de acţiune, precum şi cu infraroşu cu rază scurtă de acţiune.



Birourile permanente reunite au decis marţi să transmită solicitarea la comisiile parlamentare de apărare.



„Programele de înzestrare au în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040. Astfel prin programele de înzestrare vor fi asigurate echipamente cu destinaţie militară şi sisteme de armament în sprijinul unor categorii de forţe ale Armatei, pentru realizarea unor structuri de forţe flexibile, cu un spectru larg de capabilităţi specifice secolului XXI, cu mijloace care să le asigure supravieţuire în câmpul tactic, cu o mobilitate şi o cunoaştere situaţională extinsă şi o putere de foc mărită", se arată în solicitarea MApN.



În acest context, MApN a cerut aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru iniţierea procedurilor de atribuire aferente următoarelor programe de înzestrare:



* Programul de înzestrare "Sistem integrat de arme SHORAD - VSHORAD”



Programul constă în achiziţia a 16 sisteme integrate de arme SHORAD - VSHORAD pentru Forţele Aeriene şi a nouă sisteme de arme SHORAD şi 16 sisteme de arme VSHORAD pentru Forţele Terestre, inclusiv a suportului logistic şi a echipamentelor specifice de instruire şi antrenament.



Valoarea totală a programului de înzestrare este estimată la 4.200 milioane euro. Programul de înzestrare, cu plăţile aferente, se va derula în două etape, se precizează în document, menţionându-se că în etapa I se are în vedere achiziţia a şase sisteme integrate de arme SHORAD - VSHORAD pentru Forţele Aeriene şi a şase sisteme SHORAD şi şase sisteme VSHORAD pentru Forţele Terestre.



Iniţierea primei etape se va realiza în anul 2023 şi se va derula pe o perioadă de 8 ani, până în anul 2030, valoarea estimată a contractelor de achiziţie fiind de 2.100 milioane euro. Pentru etapa a II-a iniţierea va fi realizată după anul 2030, valoarea estimată a acestei etape va fi mai mare de 100 milioane euro, mai precizează MApN.



* Programul de înzestrare "Maşina de luptă a infanteriei, pe şenile - MLI”



Programul constă în achiziţia a 298 de complete MLI, în varianta de bază şi derivate, inclusiv stocul strategic şi operativ. MLI va intra în dotarea structurilor de infanterie mecanizată din cadrul Forţelor Terestre.



Valoarea totală a programului este estimată la 2.995 milioane euro. Şi în acest caz programul, cu plăţile aferente, se va desfăşura în două etape. În etapa I, care va fi iniţiată în 2023 şi se va derula pe 9 ani, se are în vedere achiziţia a 246 de complete MLI, inclusiv simulatoare de instrucţie şi suportul logistic iniţial. Valoarea estimată a contractelor de achiziţie din etapa I este de 2.545 milioane euro. Pentru etapa a II-a se are în vedere achiziţia a 52 de complete MLI pentru stocul strategic şi operativ, cu iniţiere după anul 2031. Valoarea estimată a contractelor de achiziţie din această etapă este de 450 milioane euro.



* Programul de înzestrare "Sistem obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion”



Programul constă în achiziţia a cinci sisteme obuzier calibrul 155 mm de nivel batalion autopropulsat. Obuzierele vor intra în dotarea a cinci unităţi de tip batalion din cadrul Forţelor Terestre. Valoarea totală a programului este estimată la 1.923 milioane dolari, mai precizează MApN.



Programul se va desfăşura în două etape, prima, care va fi iniţiată în 2023 şi se va derula pe 6 ani, are în vedere achiziţia a trei sisteme autopropulsate pe şenile, inclusiv muniţia, suportul logistic şi a echipamentelor specifice de instruire şi antrenament, valoarea estimată a contractelor fiind de 1.158 milioane dolari. Pentru etapa a II-a se are în vedere achiziţia a două sisteme autopropulsate, cu iniţiere după anul 2028.



* Programul de înzestrare "Rachetă aer-aer dirijată radar cu rază medie de acţiune AIM-120 AMRAAM"



Programul constă în achiziţia a 186 de rachete aer-aer dirijate prin radar cu rază medie de acţiune de tipul AIM-120 AMRAAM, special configurate pentru a fi integrate pe aeronavele F-16 din dotarea Forţelor Aeriene. Valoarea estimată a achiziţiei este de 372 milioane dolari.



* Programul de înzestrare "Rachetă aer-aer dirijată cu infraroşu cu rază scurtă de acţiune AIM-9X SIDEWINDER"



Programul constă în achiziţia a 299 de rachete aer-aer dirijate cu infraroşu cu rază scurtă de acţiune AIM-9X SIDEWINDER, special configurate pentru a fi integrate pe aeronavele F-16 din dotarea Forţelor Aeriene. Valoarea estimată a achiziţiei este de 239 milioane dolari.



În ultimele două programe, achiziţia se va realiza în baza unor acorduri cu SUA de tip "Guvern la Guvern", cu derulare în etape succesive, corelat cu intrarea în serviciu a aeronavelor F-16 şi disponibilitatea resurselor financiare.