Informația a fost dată de un militar rus, comandantul unui pluton de 11 persoane, care s-a predat armatei ucrainene, după ce a aflat despre scopul real al intrării sale pe teritoriul regiunii Herson, relatează HotNews.ro.

Bărbatul povesteşte, în cadrul unei înregistrări video postate pe pagina Serviciului de Securitate al Ucrainei, că a decis să depună armele când a aflat că "erercițiul" la care credea că participă era, de fapt, un război în toată regulă, căruia îi cădeau victime copii și femei.

Înregistrare relevă cum, după ce bărbatul le-a cerut scuze ucrainenilor pentru ca a fost obligat să împuște civili, acesta i-a rugat pe militari să-l lase să vorbească cu soţia sa, căreia i-a povestit cum a ajuns la război şi în ce condiţii a luptat.

"Ei împușcă în Harkov, Kiev. Copiii mor. Ei împuşcă în case de locuit. Acolo nu sunt trupe militare. Sunt oameni simpli care şi-au luat arme. Eu m-am predat, am depus armă. Vorbeşte acolo cu Katea despre Dima Şişkanov. Eu cer aici scuze. Sunt aici prizonier. Aici se comportă normal cu mine. Adresează-te la Fondul mamelor soldaţilor ca să fie organizat un schimb de prizonieri până când nu este târziu. Putin atâtea a făcut… Când m-au sunat, nu am avut posibilitate, ţii minte, eu deja am fost departe. (...) Ne-au luat telefoanele special ca să nu putem vorbi. Ne-au dat injectii, “Promedol”, pe care să le putem injecta să nu simţim durere în cazul în care vom fi răniţi, să rămânem fără un picior sau aşa ceva. Asta este situaţia", i-a spus militarul rus soției sale.

Acesta a povestit, de asemenea, cum el şi colegii săi au fost informaţi despre necesitatea deplasării în regiunea Herson.

“Eu, căpitanul Rudenco Igor Alexeevici. În serviciul militar sunt din 2011. În 2014 am trecut de partea Federaţiei Ruse (în Peninsula Crimeea - n.r.). Până în noaptea spre 24 februarie, am fost antrenaţi în exerciţii, aşa cum ne-a spus conducerea noastră. În cadrul exerciţiilor am avut lecţii, făceam notiţe.

După asta, noaptea, 24 februarie, am format coloane. Ne-au spus că vom trece prin hotar. Sarcina noastră era să ajungem în Novaia Kahovka (oraşul din regiunea Herson - n.r.), ulterior - în oraşul Nicolaev şi trebuia să mergem şi mai departe.

Ulterior, nu aveam vreo sarcină în acest sens. Ne-a spus că totul este aranjat cu autorităţile - în casele de locuit să nu împușcăm. Ne-au spus că doar să trecem, este o înţelegere cu autorităţile, totul va fi în regulă, aşa cum în 2014 Rusia a preluat Crimeea.

Când am ajuns în Novaia Kahovka, ne-am dislocat, noi nu am împuşcat în case, doar într-un câmp. Ne-au spus că adversarul se află în câmp”, susţine bărbatul.

În mesajul videoînregistrat, militarul rus s-a adresat poporului ucrainean pentru a-şi cere scuze, abia putând să-și stăpânească lacrimile. “Vreau să mă adresez poporului ucrainean: îmi cer scuze că mor oameni, copii, şi pentru faptul că totul ce ne-au spus nu este adevărat.

Aş vrea să fac un apel soţiei mele. Să-i povestesc tot adevărul. Când ne-am predat, au ieşit sătenii simpli cu arme. Eu am ordonat să fie încetat focul. Am ieşit primul acolo. Ei au spus: “Uitaţi-vă cu ce luptăm noi, noi apărăm satele noastre.” Atunci eu am dispus să lăsăm armele“, a mai spus militarul.

Ce este Promedol și când se utilizează

Unele boli sunt caracterizate de dureri severe, cărora o serie de medicamente cu rol calmant nu le pot face față. Prin urmare, în practica medicală, sunt utilizate pe scară largă medicamente legate de analgezicele opioide, care sunt vândute numai pe bază de rețetă. Unul dintre aceste medicamente este Promedol, care poate perturba transmiterea interneuronului impulsurilor durerii la orice nivel al sistemului nervos central uman.

Acționând ca un agonist al receptorilor opioizi, medicamentul "Promedol" acționează, de fapt, asupra creierului, schimbând culoarea emoțională a durerii.

Prin proprietățile sale, acest medicament este apropiat de „Morfină” și „Fentanyl”, are un efect mediu hipnotic și efect deprimant asupra reflexelor condiționate.

Efecte adverse secundare: greață și vărsături, mâncărime, depresie respiratorie care pot fi dăunătoare sau chiar fatale.