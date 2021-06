”Business-ul merge foarte bine, apa minerală merge foarte bine, că am luat una din cele mai mari fabrici de apă minerală din Ucraina. Azi mă consider cel mai bun român pentru că am făcut investiții în satele, comunele și orașele românești. Am cheltuit peste 50 de milioane de euro. Cam 6.000 de hectare de pământ am luat acolo, am depus actele că vreau să mai iau încă 60.000 de hectare”, a declarat Morhan.

Milionarul spune că a plecat din România pentru că s-a săturat de abuzuri. Afaceristul susține că a fost condamnat pe nedrept în țară și se zbate acum să ajungă cetățean de onoare în Ucraina.

”Am intrat în vamă, n-am intrat prin pădure, n-am fost căutat că asta-i vrăjeală, că au zis mă caută.. Nu mă caută. Știți cine m-a căutat? Ei pentru trei luni de zile, că mai am de executat încă trei luni, au văzut că m-am întins foarte mult și cu business-ul aici, au văzut și atâtea panouri, că avem peste 87 de panouri...

Eu n-am nicio pedeapsă de executat. Am executat și-așa prea mult, pentru ce să merg să execut pedeapsa, care e motivul? Ce pedeapsă să execut eu, când am executat deja degeaba din cauza Sucevei? Aici am mai stat un an”, a mai spus omul de afaceri.

Deși mai are de executat trei ani de închisoare în România și este dat în urmărire generală, afaceristul încearcă să-și reînnoiască pașaportul, pentru că trăiește cu el expirat în Ucraina.