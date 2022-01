Manifestanţii - 5.000 potrivit poliţiei - au mărşăluit de la gara Bruxelles Nord până în cartierul european, la apelul mişcării "Împreună pentru libertate", care reuneşte mai multe asociaţii.

Manifestaţii împotriva certificatului de sănătate - necesar pentru accesul în restaurante şi la evenimente culturale în special - au loc în mod regulat de câteva săptămâni în capitala belgiană, ducând la ciocniri cu poliţia.

Participanţii au purtat pancarte cu mesajul "Nu dictaturii vaccinurilor" sau "Nu vă atingeţi de copiii noştri", referire la decizia autorităţilor belgiene de a autoriza vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 11 ani.

Ministrul belgian al sănătăţii, Frank Vandenbroucke, a declarat duminică, la postul de televiziune RTL, că este în favoarea organizării unei dezbateri în parlamentul federal "cât mai repede posibil" cu privire la obligativitatea vaccinării sau la introducerea unui permis de vaccinare, ca în Franţa.

''Mentalitatea oamenilor se schimbă. În urmă cu un an am spus: vaccinarea obligatorie nu este o idee bună, trebuie să convingem oamenii. Acum, ştiind că trebuie să vaccinăm 100% din populaţie, ceea ce nu era ideea noastră în urmă cu un an când am crezut că 70% este suficient, avem încă nevoie de un fel de generalizare", a spus el.

Cu toate acestea, ministrul a afirmat că ''nu i-au plăcut deloc cuvintele'' preşedintelui francez Emmanuel Macron, care a afirmat că a vrut să-i ''enerveze'' pe cei nevaccinaţi, considerând că este necesar ''să se evite acest tip de polarizare''.

Premierul Alexander De Croo, care s-a distanţat şi el de declaraţiile controversate ale preşedintelui francez, a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat publicaţiei Le Soir, că ar putea fi "convins" de utilitatea vaccinării obligatorii.