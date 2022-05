"Mama suferea de mult de ce s-a întâmplat cu Radu, care e de 3 ani în detenție, și de data asta nu a mai făcut față, nu a rezistat. Pur și simplu i s-au epuizat toate resursele psihice și organice, anatomice, și organismul dânsei a cedat. Legat de sentința celui de-al doilea frate, nu știu dacă e relevant ce a spus dânsa. A reacționat și ea ca orice mamă.

În ce îl privește pe fratele meu (Alexandru - n.r.), nu vreau sa comentez decizia instanței. Pe fond, era achitat cum fapta nu exista și s-a trezit la apel la condamnare cu executare. Ne-a luat prin susprindere decizia. O discrepanță prea mare. O respectăm (decizia - n.r.). El e deja în penitenciar. Mergem mai departe.

Eu am obținut de o oră certificatul de deces al mamei... Va fi trimis la penitenciarele Jilava și Rahova împreună cu o copie pentru certificarea autencitității. Am depus și cererile pentru prezentarea fraților mei (...). Se va face o comisie de analiză luni, vor anliza situația și vor decide dacă pot sau nu participa (la înmormântare - n.r.). Din ce am discutat cu avocații, există premisele (să accepte cererile de ieșire din închisoare pentru a participa la înmormântare - n.r.) Cred ca vor participa", a afirmat Mihai Mazăre.

Referitor la fratele său, Radu, acesta a spus că a vorbit cu el chiar astăzi, cu un sfert de oră înainte de a intra în direct la Realitatea PLUS.

Acesta a precizat, în context, că - pentru orice om - durerea pierderii mamei "este imensă și foarte intensă": "Am discutat (cu Radu Maz[re - n.r.) și despre fratele, Alexandru. E o situație nouă și foarte grea. El e mai sensibil și suntem îngrijorați. Radu a depășit momentele grele. S-a obișnuit cu situația. Și-a făcut o rutină: muncește, își vede de treaba lui și prrivește cu speranță la ziua când se va elibera".

"Când lucrurile s-au schimbat, sigur că și-a mod și el comportamentul. Acum este un om mult diferit. Este un tip mult mai calm, cu o dinamică mult mai mică, inițiative mai puține. Nu îl mai interesează ce se întâmplă în viața publică și viața politică. Nu mai vrea sa aibă de-aface absolut deloc. S-a retras în viața lui privată", a explicat fratele fostului primar al Constanței.

Întrebat cum comentează condamnările din ultimele zile, și aici vorbim despre Cristian Popescu Piedone, în dosarul Colectiv, și Sorin Oprescu, pentru lare de mită, fratele lui Radu și Alexandru Mazăre a refuzat să comenteze cele două subiecte.

"În toți anii ăștia am învățat de la avocați să nu mă exprim pe alte dosare pentru că nu știm ce s-a întâmplat. E o chestie ciudată, discrepanța între ce se întâmplă în decizia de fond și cea de apel", a atras atenția Mihai Mazăre.