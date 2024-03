El a precizat, vineri, la Palatul Victoria, că, într-o primă fază, după ce hotărârea ICSID va fi pronunţată şi anunţată, Guvernul va semnala mass-media acest fapt şi va pune la dispoziţie comunicarea de pe site-ul instituţiei respective.

“Noi suntem în aşteptare (…) La ce ne aşteptăm în această seară la ceea ce, juridic, am înţeles că se numeşte un dispozitiv al deciziei, care constă în, foarte pe scurt, enunţul verdictului, enunţul deciziei, dar nu decizia în sine. (…) Decizia în sine poate consta într-un document cu până la 1.000 de pagini. (…) Nu avem decât acest dispozitiv al deciziei în această noapte, dar părţilor aflate în litigiu, tribunalul, în timp util, adică aproape imediat, le va înmâna şi acele 1.000 de pagini care conţin decizia. Ele sunt sub secret, sub ultra confidenţialitate, conform standardelor instanţei de arbitraj, nu ale noastre. De ce – pentru că se intră după comunicarea acestui dispozitiv al deciziei într-un interval de 20 de zile în care oricare dintre părţile aflate în litigiu trebuie să comunice Curţii de arbitraj dacă are vreo obiecţie asupra vreunei informaţii din acele 1.000 de pagini, e metaforic 1.000 de pagini, nu ştim cât va avea (…) Ce pot să vă spun, că Guvernul român este pregătit să comunice tribunalului de arbitraj când i se va cere opinia că nu avem nicio pretenţie să ţinem ceva la secret. Premierul a anunţat-o, deja, dar mai e o parte. Şi va trebui să aşteptăm ca în aceste 20 de zile să aflăm dacă cealaltă parte are vreo pretenţie ca decizia să fie publicată parţial”, a declarat Mihai Constantin, potrivit Agerpres.

“România nu va avea nicio pretenţie ca această decizie să fie în vreun fel necomunicată”, a spus Constantin.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a adăugat că în perioada imediat următoare ministerul de Finanţe, laolaltă cu consultanţii juridici, va prezenta în cadrul Guvernului un memorandum prin care expune “eventuale soluţii sau detalii despre decizia ICSID”.

“Acel memorandum să sperăm că va putea fi comunicat şi vom vedea când va fi discutat. Evident, România are tot dreptul ca în aceste 20 de zile, pentru că la nivel de consultant juridic va cunoaşte conţinutul deciziei, să aibă discuţii cu cealaltă parte. (…) Acest aspect este foarte posibil să rămână sub o pălărie de confidenţialitate foarte strictă”, a declarat Constantin.

“Avem un interval de contestare, mi s-a spus că e vorba despre 4 luni după ce expiră cele 20 de zile în care fiecare dintre părţi trebui să comunice tribunalului arbitral ce parte din decizie poate să publice. Deci, 20 de zile, după care se mai scurg 4 luni în care putem contesta. După acest interval se activează procedura de executare silită pe teritoriul României”, a mai afirmat Constantin.