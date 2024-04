Când vine vorba de sănătate, toată lumea știe că aciditatea nu e bună. Când spui acid te gândești la ceva care arde, care oxidează. Cu excepția stomacului, care are un mediu acid pentru a distruge bacteriile din mâncare, restul organelor și celulelor funcționează optim în mediu bazic. Menținerea echilibrului acido-bazic este esențial. Prin intermediul alimentației putem să influențăm acest echilibru, există alimente acidifiante și altele cu efect alcalinizant. Această acțiune depinde de compoziția lor nutritivă, mineralele și proteinele sunt elementele care fac să varieze pH-ul: proteinele fac pH acid, iar minerale crează un pH alcalin.

Un specialist german a definit indicele PRAL, acronimul de la Potential Renal Acid Load. Acest indicator măsoară încărcătura renală acidă și se exprimă în miliechivalenți raportați la 100g aliment. Un PRAL pozitiv sau mai mare decât zero înseamnă un efect acidifiant asupra organismului. Indicele PRAL negativ sau inferior lui zero corespunde efectului alcalinizant. Un PRAL egal cu zero înseamnă efect neutru, alimentul nu influențează echilibrul acido bazic.

Oamenii de știință sunt de acord: un regim alimentar alcalinizant are efect benefic asupra organismului. Produsele industrializate și ultra transformate, precum și consumul excesiv de proteine de origine animală, produc un mediul acid și pregătesc terenul pentru o serie de patologii.