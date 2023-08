Toată scena șocantă a avut loc la miezul nopții în timp ce micuții dormeau. Femeia și-a luat copiii în brațe și a vrut să sară cu ei de pe geamul balconului însă în ultima clipă i-a aruncat doar pe cei mici și a rămas la balcon amenințând că se aruncă și ea.

Mama se afla cazată cu cei mici la un hotel din Botoșani iar tatăl micuților era plecat din oraș. Acesta spune că nu își explică gestul soției sale. Mai ales că în aceeași seară, bărbatul primise de la ea un mesaj dur în care la sfârșit era scris Adio. Acesta a încercat să ia legătura cu rudele, însă nu a reușit.

"Mulțumesc că m-ai făcut să fac ceea ce nu voiam, sper să fii fericit acum că ai scăpat de noi și nu mai trebuie să ne trimiți bani că am înțeles că asta era marea ta problemă. Îti doresc ca toți banii pe care o să îi ai de acum să îi păstrezi să ți-i pui pe piept, că niciodată nu ți-au ajuns. Regret tot ce am făcut cu tine până acum și regret că m-am măritat cu tine, dar chestia era că voiam să scap de acasă, atât. Cel mai rău îmi pare pentru copii, căci ei nu au nicio vină, dar nu îi pot lăsa așa ai nimanui, nimeni nu o să îi iubească, sper să fii fericit fară noi, adio. Eu am încercat să fac totul pentru voi,( tu, mama, tata și etc) am lăsat copiii fără jucării sau haine sau altele să aibă toți și voi toți m-ați luat de fraieră" - este mesajul transmis de femeie soțului ei înainte să recurgă la gestul extrem.

Cel care a dat alarma la 112 a fost un angajat al hotelului, în momentul în care a auzit zgomote și țipete.

La locul tragediei a avut loc în doar câteva minute o adevărată desfășurare de forțe. Copilul de 2 ani a fost transportat de urgență la spital însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Celălalt băiețel, în vârstă de 3 ani, este în stare foarte gravă și medicii se zbat pentru a-l ține în viață.

Zeci de pompieri și negociatori au încercat să convingă femeia să se dea jos.

Femeia a fost transportată la un spital de Psihiatrie.