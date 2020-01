Mesaje Sf Ion. Urări, felicitări și mesaje FOTO pe care le puteţi trimite prietenilor

Mesaje Sf Ion. Mesaje si urari de Sfantul Ion traditionale

Mesaje Sf Ion. Sfântul Ion mesaje La mulţi ani! Sf. ION este sărbătorit sâmbătă, 7 ianuarie! În cazul în care cunoaşteţi un Ion sau Ioana pe care vreţi să-i felicitaţi, iată mai jos câteva sugestii de mesaje sau SMS-uri special destinate pentru el. La mulţi ani!

Mesaje Sf Ion. La mulţi ani cu bucurie, Casa, casă să vă fie, Oameni buni, de omenie, Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate şi urări de sănătate Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere, Să învingeţi relele ce vă-ncurcă vieţile!

Mesaje Sf Ion. Sper ca fiecare zi să-ţi aducă ceva nou şi plăcut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/specială ca tine. La multi ani!

Mesaje Sf Ion. De ziua numelui tău, îti doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate, dar mai ales să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o sa ţi le pui. La multi ani, Ioana!

Mesaje Sf Ion. La aniversarea ta îţi doresc ca sănătatea să fie tot timpul împreună cu tine, fericirea să te însoţească la fiecare pas, dragostea să-ţi fie în permanenţă la îndemână, iar norocul să te aştepte la fiecare colţ. La mulţi ani!

Mesaje Sf Ion. Un ocean de sănătate, un munte de noroc, un camion cu bani şi un sincer: La mulţi ani!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă! La mulţi ani, Ioane, să ai un an plin de reuşite şi pentru că eşti căsătorit, te rog, fereşte-te de ispite!

Mesaje Sf Ion. De ziua ta îti urez 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni de fericire, 365 de zile fără griji şi 8760 de ore de dragoste.

Mesaje Sf Ion. Îl sărbătorim pe Sfântul Ion şi te sărbătorim pe tine. Sper ca mesajul meu călduros să ajungă deşi afară este un ger de crapă pietrele, îţi urez tot binele din lume şi tot ce a fost neplăcut să ştergem cu buretele.

Mesaje si urari de Sfântul Ion amuzante sau haioase

Mesaje Sf Ion. E 7 ianuarie şi nu este o iarnă prea grea, dar o să stau în casă Ioane şi o să beau în cinstea ta!

Mesaje Sf Ion. Ţi-aş ura împlinirea tuturor dorinţelor, dar mi-e teamă că dacă se adevereşte, la anul nu o să mai am ce să-ţi doresc! La mulţi ani de Sfântul Ion!

La mulţi ani dragă Ioane şi mult noroc în viaţa ta! Să ai atâta fericire câtă plictiseală au babele de pe strada ta!

Să trăieşti 100 de ani şi încă o viaţă, La Mulţi Ani de ziua ta şi să petrecem şi să bem până dimineaţă!

Un cer albastru fără nori,

În calea ta să fie,

Să ai în viaţă numai flori,

Noroc si bucurie!

Te pup pe pălărie!

Draga Ion/Ioana, tu esti chiriaşul/chiriaşa inimii mele, mereu în urmă cu chiria, dar imposibil de evacuat! La Mulţi Ani!

Hai noroc şi voie bună,

Să petrecem împreună,

C-astăzi este o zi mare

Şi-i motiv de sărbătoare.

La mulţi ani!

Mesaje Sf Ion. La mulţi ani şi îţi doresc ca în viaţă toate necazurile să le învingi, se aude prin vecini că vrei să te angajezi la pompieri pentru că bei de stângi! La mulţi ani, Ioane!

Mesaje Sf Ion. La mulţi ani Ion, Ionuţ, Ioana şi Ionela!

- “La Multi Ani Ion/Ioana si sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vietii tale”

Mesaje Sf Ion. - “Desi azi de Sfantul Ion ai primit multe mesaje cu urari care mai de care tot al meu e cel mai tare pentru ca in aceasta lume gri esti singura pata de culoare, in aceasta iarna grea esti singura raza de soare, pe campia vietii mele esti cea mai frumoasa floare…”

Mesaje Sf Ion. “Desi nu ai multe clase Ioane..ai a vietii scoala, cine nu te stie pe tine..nu are cultura generala”

- “La Multi Ani Ioane, acum ca ai de toate, ai inceput sa mananci cu doua linguri si sa iei in greutate…”

- “Draga Ioane, sper ca mesajul meu calduros sa ajunga desi afara este un ger de crapa pietrele, iti urez tot binele din lume si tot ce a fost rau sa stergem cu buretele”

Mesaje Sf Ion. - “Este minunat sa stii ca cineva te place, cineva se gandeste la tine, cineva are nevoie de tine…dar e si mai minunat sa stii ca exista cineva care nu-ti uita niciodata ziua de nume. La Multi Ani!”

- “Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toti prietenii tai. Cu drag, …”

- “Se spune ca iubitii sunt ca luna, iar fratii ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fara luna, dar niciodata fara stele, adica fara tine. La multi ani, fratiorule!”

- “Este doar inca o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul! La multi ani, iubitule/iubito!”

Mesaje Sf Ion. - “Cineva acolo sus te iubeste… cineva aici jos tine tare mult la tine. La multi ani!”

- “Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!”



- “Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata…La Multi Ani!”

- “E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. La Multi Ani!”

Mesaje Sf Ion. - “Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!”

- “Nu te-am uitat si iti doresc sa ai o zi plina de impliniri.”

- “Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie.”

- “La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii.”

- “Fie ca aceasta zi sa-ti deschida poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu sa-ti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, sanatate, impliniri”

Mesaje Sf Ion. - “La multi Ani si sa ai parte de un ocean de sanatate, un munte de noroc si un camion cu bani!”

- “La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!”