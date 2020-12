Mesaje RO-Alert către populație - Marcel Vela a explicat care este motivul

În ultimele zile iarna a început să-și facă simțită prezența. Autoritățile iau în calcul trimiterea de mesaje de tip RO-Alert ori de câte ori vremea este severă și cetățenii trebuie avertizați.

"Am discutat despre soluţii, dar mai ales despre cum trebuie să ne asigurăm, prin măsuri eficiente, că prevenim şi gestionăm orice provocare generată de sezonul rece. În cadrul şedinţei, în sistem videoconferinţă, am luat legătura cu toate prefecturile de la nivel naţional, iar fiecare prefect a prezentat stadiul de pregătire, dar şi necesarul de tehnică, echipament, resursă umană, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. Ca măsură de prevenţie şi avertizare, am stabilit ca cetăţenii să fie anunţaţi prin sistemul RO-ALERT de fiecare situaţie deosebită declanşată de vremea severă, în funcţie de zona de manifestare", a scris Marcel Vela, pe pagina sa de Facebook.