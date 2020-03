Mesaj șocant al medicului Ingrid Miron: Dorește moartea „hienelor mediatice“!

Soțul medicului de la Spitalul „Sf. Maria“, Lucian Miron, a fost confirmat cu coronavirus, în timp ce testul lui Ingrid Miron a ieșit negativ. Reamintim, cei doi au fost în Franța, în timp ce în toată Europa era pandemie de coronavirus.

„Buna dimineata,

Ma gandesc la schimbarea echilibrului anterior chiar imperfect pe care il avea cotidianul vietii in Romania fata de aceasta stare a ‘asediului virusologic’ modulata mass media din zilele acestea. Ma mai gandesc la cat de transparenti au devenit unii cand frica i-a dezgolit si a aparut superba lor esenta .Oameni obisnuiti uita dramul de educatie , spoiala, cultura ,* credinta pe care o mai aveau si se manifesta intr-o isterie uriasa a panicii, egoismului , minciunii, meschinariei, parvenitismului, rautatii de a nu pierde nici acum vreo ocazie de a lovi in semen. Lipsa de scrupule, invidia, dezumanizarea apar in debaclu in stare pura; micimea sufleteasca nu mai are acum nevoie de masca; logica, profesionalismul au plan secund.

Dorinta de a da din coate ca sa-l impingi pe altul, ura ,venalul tinde sa mearga spre apogeu justificate de vreun scenariu de lupta antivirala.. Cei din categoria imparatii cu functii si state vechi prin diverse sisteme, inchisi de mult in complexul lor narcisistic de superioritate autocratica, orchestreaza dezvoltari abuzive, paranoice chiar, scenarii in care isi folosesc acolitii (acolitele) pentru a lovi in cei incomozi, nesterpi , neduplicitari, nenocivi care nu le sunt unelte. Alti imparati, mai recenti, cu lipsa inca de experienta reactioneaza paradoxal la stressul masurilor de la varf, primitiv si injust, dar ezitarile, cosmetizarea adevarului, declaratiile pernicioase si hazardate, aprecierile exclusiv pentru persoanele obediente si nu pentru cei care isi mai respecta profesiunea, principiile si logica ii va duce exact in bula de izolare si descalificare din partea oamenilor pe care ar trebui sa-i castige.

