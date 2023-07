„Dacă după primul act de terorism le-a fost atât de frică de noi încât nici măcar nu și-au asumat responsabilitatea pentru el, ei și-au dat seama ulterior că nu răspundem și astăzi ne scuipă în față și spun \"Da, am fost noi și vom continua să facem asta\"”, a afirmat, luni seara, Olga Skabeeva, în emisiunea sa de la televiziunea Rossiya-1.

Ea face referire la faptul că la nivel oficial Ucraina a negat responsabilitatea pentru atacul care a scos din uz Podul Kerci în luna octombrie a anului trecut.

De data aceasta, Ucraina a recunoscut că se află în spatele atacului asupra podului Kerci. Kievul ar fi folosit drone marine pentru a lovi infrastructura strategică, construită pe teritoriul ucrainean ocupat de Moscova în 2014.

„Trebuie să răspundem!”, a îndemnat Olga Skabeeva în emisiunea sa. „Și nu este despre faptul că ei (n.r. ucrainenii) au comedianți în fruntea statului lor, este despre faptul că ar trebui să avem interese naționale și un simțământ al propriei noastre demnități”, a continuat ea.

„Până la urmă suntem o mare putere!”, a mai spus aceasta.

Olga Skabeyeva is outraged at last night’s attack on the Kerch Bridge



"They’re spitting in our face and saying \"Yes, it was us and we’ll continue to do it.\" …



We need to have a sense of our own dignity. At the end of the day we’re a great power!" pic.twitter.com/cEC7gn0uqe