Avioane de luptă din România, Spania și Italia au escortat un bombardier nuclear american într-o demonstrație de forță NATO. Imagini spectaculoase au fost surprins din interiorul uneia dintre aeronavele care au participat la această misiune.

„Avioanele B-52 se antrenează cu Forțele Aeriene Aliate în timpul misiunii lor BTF pentru a consolida parteneriatul nostru euro-atlantic”, a transmis Comandamentul Aerian, care a inclus și mesajul „Stronger Together” („Mai puternici împreună”).

Get a cockpit view of the @usairforce 🇺🇸B-52 Stratofortress bombers working with @NATO Allies 🇷🇴🇮🇹🇪🇸 during a recent mission over Europe



The B-52s are training with Allied Air Forces during their BTF mission strengthening our Euro-Atlantic partnership#StrongerTogether pic.twitter.com/i1JknUUFqt