Un mega iaht misterios, în valoare estimată de 700 de milioane de dolari (636 de milioane de euro), al cărui proprietar nu a fost făcut public și care părea să fie pe picior de plecare, a fost reținut vineri de autoritățile italiene, anunță AFP.

Ministrul Economiei și Finanțelor, Daniele Franco, a semnat un decret de „reținere" a navei. Iahtul era andocat de mai multe luni în regiunea italiană Toscana, a fost pusă la apă și părea pregătită să plece, potrivit AFP.

Ancheta autorităților italiene "a stabilit legături economice și de afaceri semnificative între persoana care deține oficial nava Șeherezada și figuri proeminente din guvernul rus", precum și personalități rusești sancționate de Occident în urma invaziei din Ucraina, se arată într-un comunicat al Ministerului italian al Economiei și Finanțelor.

Construit de compania germană Luerssen în 2020, iahtul de 140 de metri are două heliporturi, o piscină și un cinematograf, potrivit site-ului SuperYachtFan.

Nu este menționat însă și numele proprietarului în anunțul oficial al ministerului italian. Cunoscutul opozant politic al lui Vladimir Putin - Aleksei Navalnîi susține că iahtul Seherezada i-ar aparține chiar liderului de la Kremlin. Potrivit anchetatorilor italieni, proprietarul iahtului are legătură cu autoritățile ruse, dar nu au fost anunțate nume.

