Medicul timișorean care a reușit să vindece pacienții de coronavirus: "Nu e un tratament miraculos" - Ce medicamente a prescris

Nu există rețetă miraculoasă de tratament împotriva COVID-19. A spus-o la Realitatea PLUS medicul timișorean care a vindecat cei mai mulți bolnavi, adică 15 dintre cei 25 declarați sănătoși. Virgil Musta a aplicat o schemă de tratament cu medicamente folosite în cazul SIDA, pe care a elaborat-o împreună cu directorul Institutului Matei Balș, Adrian Steinu Cercel. La asta s-a adăugat o conjunctură favorabilă. Pacienții care au scăpat de virus erau tineri și nu aveau alte probleme de sănătate.

"Sunt medicamentele omologate de la noi in tara le mai folosim la trat HIV dar nu am luat de la pacientii HIV ci am solicitat companiei de medicamente sa incercam aceasta schema terapeutica care este mai putin incercata. Sunt cateva studii si teoretic se spunea ca functioneaza eficient si d`aia am hotarat sa mergem pe asta. 27 cei 15 pacienti la doua trei zile dupa administrare amdicateii s-au negativat si in cateva zile au prezentata 2 probe negative consecuvtive si ne a permis sa-i externam ca vindecati", a declarat la Realitatea PLUS medicul.

Medicul a precizat că pacienții declarați vindecați trebuie să stea în izolare în continuare.

"Recomandam ca pacientii sa stea in autoizolare sa mai ramana 14 zile, daca se prezinta simptome trebuie sa ne anunte iar in a 12 zi de autoiozolare mai sunt recoltate inca o data ca sa ne asiguram ca sunt negativi. Se stie ca boala poate evolua in doua faze: intr-o prima faza in care virusul este in faringe si in nas, pe care noi il determinam si dupa o perioada de pana la zece zile poate sa apara o noua simptamologie cu agarvarea formelor si evolutie severa. In acest interval, virusul migreaza din faringe in plamani", a mai precizat specialistul.

Până în acest moment niciunul dintre pacienții extrenați nu au mai prezentat simptome.

"Nu exista niciun tratament miraculos, si nici altaceva pentru preventie, de fapt cea mai buna metoda de preventie e respectarea regulilor in intregime", a incheiat medicul declaratia sa pentru Realitea PLUS.