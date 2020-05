Medicul bistrițean Lucian Pintea demisionează din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății! Care este motivul

„A fost o onoare să îi reprezint pe cei care și-au pus încrederea în mine în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății. Am decis să demisionez, începând cu data de 1 iunie, din această funcție și să îl sprijin din Bistrița pe domnul deputat PMP Ionuț Simionca în toate proiectele pe care acesta le are în administrația publică din județ, cu precădere în cele care vizează domeniul sanitar. Revin la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud ca medic-șef al Seviciului Județean de Medicină Legală și am convingerea că experiența pe care am avut-o, timp de cinci luni, în echipa de conducere a Ministerului Sănătății îmi va da posibilitatea să fac și mai multe lucruri bune pentru colegii mei din sistemul sanitar și pentru locuitorii județului Bistrița-Năsăud„, a transmis dr. Lucian Pintea.

Totodată, Lucian Pintea a prezentat și un bilanț oficial al activității sale desfășurate în cadrul ministerului, în perioada în care a ocupat funcția de secretar de stat.