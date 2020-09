Medicul Adrian Marinescu explică de ce ar fi utilă întârzierea începerii cursurilor în școli: "E o perioadă tampon pentru cei care vin din concediu"

Adrian Marinescu a explicat la Realitatea PLUS faptul ca o întârziere cu 2 săptămâni a începerii anului școlar cu prezență fizică în școli este o idee bună, fiind o perioadă tampon de incubare pentru cei care au venit din concedii și ar putea fi infectați cu coronavirus.

"Nu avem o luna septembrie linistita asa cum ne-am fi dorit, avem o transmitere accelerata. Masurile care ar trebui luate la nivel de scoala de multe ori raman in plan teoretic si multe scoli nu pot sa le puna in practica: igiena, distantare, lucrurile astea din pacate daca nu se fac in practica, exista un risc sa apara focare.

Pana la urma cele 2 saptamani inseamna o perioada tampon pentru cei care au venit din concedii, o perioada de incubatie. Dar asta nu inseamna ca la 1 octombrie lucrurile vor sta mai bine. Nu stim cate infectari vor fi la 1 octombrie la cat de imprevizibil merg lucrurile.

Scoala ar trebui sa fie un mediu controlat unde aceste masuri sa poata fi monitorizate, sunt niste reguli clare. Va fi greu pentru dascali. Daca numarul de elevi ar fi mai mic, o distantare mult mai clara, chiar si in pauza ar putea fi monitorizati. Lucrurile astea se pot face, nu exista o garantie, mai ales pentru cei mici, dar alta varianta nu avem.

In pauza, atunci cand vin in contact, riscul e categoric mare, mai ales un contact prelungit. In pauze ar putea sa fie un numar mai mic de elevi, sa fie cumva impartite, sa stea in aer liber cand vremea e frumoasa. Daca sunt scoli care nu pot sa aplice masurile, ar trebui sa se aplice un program hibrid.

E important sa pastram masurile, iar in primul moment in care un profesor sau un elev are simptomatologie, acesta sa se izoleze.

Situatia e imprevizibila, dar parerea mea e ca daca lucrurile sunt echilibrate, nu ar trebui sa fie infectari, sa creasca foarte mult numarul strict pentru ca incepe scoala nu ar trebui sa se intample.", a explicat medicul.