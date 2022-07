Explicațiile medicilor români vin după ce virusul Marburg a făcut primele victime. Două persoane din Ghana au murit după ce s-au infectat. Confirmarea a venit luni. Virusul produce o boală extrem de contagioasă și face parte din aceeași familie cu cel care provoacă Ebola.

Lumea este în alertă din cauza virusului Marburg. Medicul infecționist Carmen Dorobăț a vorbit la Realitatea PLUS despre cât de aproape suntem de o nouă pandemie și dacă românii trebuie să fie în alertă.

„Nu trebuie sa ne ingrijoram, suntem departe de zona geografica unde e obisnuita o astfel de infectie, tropicala si subtropicală, desi boala a fost pusa in evidenta in Germania.

Acest virus determina o boala denumita dupa numele virusului, dar care face parte din febrele hemoragice, cum este de exemplu Ebola, cum este de exemplu febra galbenă.

Și se caracterizează prin manifestări cu febra, frison, dureri articulare, dureri musculare, la care apar manifestări hemoragice.

Fiind vorba de o boală virală, nu discutăm încă de un agent antiviral.

Tramentul este infectios, simptomatic obisnuit, la care se pot adauga procedee de terapie intensiva in cazul celor gravi”, a declarat medicul infecționist Carmen Dorobăț la Realitatea PLUS.

„Aș sfătui persoanele care pleaca in vacanta in zonele respective sa aiba un sfat de la medicul infectionist in ceea ce priveste posibilitatile de preventie - vaccinuri, de a se proteja singuri”, a mai transmis medicul Carmen Dorobăț.

„Este categoria de zoonoze, s-a accentuat in ultimele decenii, ofensivei urbanizarii si intersectarii de medii umane si naturale. Animalele aflate intr-o situatie dificila, se deplaseaza, are loc contactul cu omul si favorizeaza transmisiunea de boli care nu erau cunoscutet la oameni”, a explicat și profesorul universitar Mircea Duțu, vicepreședinte al Comisiei de ecologie a Academiei Române, la Controversat, la Realitatea PLUS.