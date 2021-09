"Testul, dacă e negativ, și am totuși simptomatologie, nu înseamnă că nu am Covid. Dacă am simptome, mă izolez, căci e posibil să am infecția. Chiar dacă acest test e negativ, încerc să mă izolez și, eventual peste o zi sau două, să repet testul. Testul care se face intranazal este mai complicat. Pentru a-l face corect, bețișorul trebuie să intre mult. Nu putem să cerem tuturor să știe asta", a declarat Adrian Marinescu, la un post TV.

Există și teste de salivă, care sunt mai ușor de făcut, dar nici rezultatul lor nu este 100% corect, în toate cazurile.

"Este mai ușor de făcut, toată lumea poate să-l facă. Chiar dacă testul de salivă este negativ nu înseamnă că exclude infectarea, este strict pentru partea de orientare", a spus Adrian Marinescu.