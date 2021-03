Realitatea Plus

Zaranfir a catalogat drept șocantă acuzația că medicii ar ucide oameni.

”Aș vrea să încerc să fiu echilibrată, deși de un an toți medicii de la ATI au văzut doar forme critice de boală. Ce vedem este absolut șocant.

Vreau să înțeleg că toată lumea are frustrări, este obosită, pandemia le-a accentuat problemele, dar să ajungi să zici că medicii sunt criminali... Nu am auzit în lume ca cineva să își fi pus problema că un medic poate omorî un om.

Nu există un tratament minune, trebuie să înțelegem niște lucruri și să continuăm să explicăm, indiferent cât suntem de obosiți, că facem tot ce ține de noi, dar că nu putem face totul singuri, suntem oameni....

Este o foarte mare exagerare. Orice om care are discernământ poate înțelege că medicii nu au înnebunit la un semnal pe toată planeta ca să omoare oameni, mai ales medicii care intră în zona pacienților infectați, supunându-se ei riscului de infectare. Asta este totuși o acuzație care întrece cu mult limita oricărei înțelegeri umane”, a declarat medicul.

Zaranfir a explicat că restricțiile sunt absolut necesare pentru a evita intrarea în colaps a sistemului medical și a cerut solidaritate din partea populației. Alături de vaccinare, acestea sunt singurele opțiuni pentru depășirea pandemiei, a mai spus medicul.

”Restricții există în toate țările civilizate, nu doar pentru că împiedică pandemia și transmiterea virusului, ci și pentru ca sistemele medicale să nu fie depășite. Personalul medical este insuficient peste tot în această lume. Bineînțeles că, atunci când relaxezi măsurile, se va produce un nou val de infectări până nu vom reuși să atingem imunitatea de grup.

Sunt destui pacienți care respiră foarte prost și au saturație de 50% și continuă să ne întrebe dacă există virusul. Suntem la un an de pandemie, trebuie sa găsim o punte de comunicare cu oamenii, să înțeleagă că nimeni nu le vrea răul”, a conchis medicul de la ATI.