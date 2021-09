Studiourile Warner Brothers au publicat deja primele imagini din mult așteptatul lungmetraj.

În cea de-a patra serie vor putea fi revăzuți actorii Keanu Reves și Carrie-Anne Moss în rolurile lui Neo și Trinity, personajele principale.

Starurile au lucrat cu scenaristul și regizorul original al trilogiei. Premiera va fi chiar înainte de sărbătorile de iarnă, pe 22 decembrie, relatează Realitatea PLUS.

The Matrix Resurrections in theaters and on HBO Max December 22 #TheMatrixMovie pic.twitter.com/USY3CKSgXq